У Зеленского все же решились на радикальный шаг в отношении Миндича и Цукермана: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

У Зеленского все же решились на радикальный шаг в отношении Миндича и Цукермана: детали

Украина объявила в розыск Миндича и Цукермана

22 ноября 2025, 15:07
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт МВД Украины.

У Зеленского все же решились на радикальный шаг в отношении Миндича и Цукермана: детали

Миндич и Цукерман. Фото: из открытых источников

Отмечается, что оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Также известно, что согласно базе данных МВД Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября этого года.

Тимур Миндич на опубликованных ранее аудиозаписях руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Александр Цукерман — 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

Читайте также на портале "Комментарии" — медиа пестрят заголовками о том, что парламентское монобольшинство – на грани коллапса после резонанса разоблачения коррупционной схемы в энергосфере, все зависит от ближайших решений президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", анонсировав важные изменения. Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство в Верховной Раде? Удержит ли президент контроль над парламентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Источник: https://wanted.mvs.gov.ua/searchperson/details/?id=3025325560708602
