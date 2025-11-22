У Зеленского все же решились на радикальный шаг в отношении Миндича и Цукермана: детали

Центральное управление Национального антикоррупционного бюро Украины объявило в розыск Тимура Миндича и Александра Цукермана. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт МВД Украины.

Миндич и Цукерман. Фото: из открытых источников

Отмечается, что оба фигуранта операции "Мидас" от НАБУ и САП находятся в категории лиц, скрывающихся от органов досудебного расследования.

Также известно, что согласно базе данных МВД Миндич и Цукерман исчезли 20 ноября этого года.

Тимур Миндич на опубликованных ранее аудиозаписях руководит финансовыми операциями, обсуждает оформление доверенных лиц через фиктивное трудоустройство, дает указания по мерам безопасности и демонстрирует осведомленность о внимании НАБУ.

Александр Цукерман — 61-летний бизнесмен. Выехал из Украины несколько недель назад. Следствие называет его соорганизатором схем в сфере энергетики вместе с Миндичем и сотрудником "бэк-офиса" по легализации средств.

Его кодовое имя "Шугармен". На записях февраля 2025 года он обсуждает передачу денег вице-премьеру (на тот момент Алексею Чернышеву).

