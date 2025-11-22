У Зеленського все ж таки зважилися на радикальний крок щодо Міндіча та Цукермана: деталі

Центральне управління Національного антикорупційного бюро України оголосило у розшук Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє сайт МВС України.

Міндіч та Цукерман. Фото: з відкритих джерел

Зазначається, що обидва фігуранти операції "Мідас" від НАБУ та САП перебувають у категорії осіб, які ховаються від органів досудового розслідування.

Також відомо, що згідно з базою даних МВС Міндіч та Цукерман зникли 20 листопада цього року.

Тимур Міндіч на опублікованих раніше аудіозаписах керує фінансовими операціями, обговорює оформлення довірених осіб через фіктивне працевлаштування, дає вказівки щодо заходів безпеки та демонструє поінформованість про увагу НАБУ.

Олександр Цукерман – 61-річний бізнесмен. Виїхав із України кілька тижнів тому. Слідство називає його співорганізатором схем у сфері енергетики разом із Міндічем та співробітником "бек-офісу" з легалізації коштів.

Його кодове ім'я Шугармен. На записах лютого 2025 він обговорює передачу грошей віце-прем'єру (на той момент Олексію Чернишеву).

