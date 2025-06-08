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Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают информацию СБУ о связях кандидатов с РФ важной

Комиссия по отбору директора БЭБ не считает информацию СБУ о связях кандидатов с РФ важной

сегодня, 18:07
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Недилько Ксения

Комиссия по отбору директора БЭБ Украины продолжит конкурс и собеседования, несмотря на просьбу СБУ предоставить время для проверки трех кандидатов, которые могут иметь связи с РФ . Такое решение было принято на последнем заседании 8 июня , передает УНИАН.

Международные члены комиссии по отбору директора БЭБ не считают информацию СБУ о связях кандидатов с РФ важной

Заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров

Накануне комиссия обратилась в СБУ с просьбой дополнительно проверить трех кандидатов, которые могут иметь связи с государством-агрессором. Членов комиссии попросили предоставить дополнительное время для проведения соответствующей проверки, но глава комиссии Лаура Стефан отметила, что комиссия не имеет времени ждать ее результаты, поэтому собеседования должны продолжаться.

По результатам голосования трое иностранных членов комиссии поддержали позицию Стефан, тогда как представители Украины выступили против продолжения конкурса до получения официального ответа СБУ относительно связей кандидатов с РФ.

По законодательству, в случае равного количества голосов, решение иностранных членов комиссии имеет преимущество, однако до вступления в силу должно пройти 24 часа. В этой связи комиссия отсрочила начало собеседований до понедельника.

Решение о продлении конкурса без продолжения проверки уже поддержал народный депутат Украины Ярослав Железняк, автор изменений в закон о предпочтении мнения международных экспертов над украинскими членами комиссии. Он настаивает на продолжении конкурса без проверки связей кандидатов с РФ.

Журналисты отмечают, что такие действия иностранцев в конкурсной комиссии наталкивают на мысль, что избрание директора БЭБ идет по заранее спланированному сценарию:

"Невероятно отличная демонстрация отношения иностранных членов комиссии с преимущественным правом голоса к своим коллегам по комиссии и не только. Выглядит как "вижу цель – не вижу препятствий".

Напомним, журналисты выяснили, что руководитель подразделения детективов НАБУ и кандидат на должность директора БЭБ Александр Скомаров скрыл российское гражданство отца, имеющего бизнес в "ЛНР". Кроме того, родная сестра Скомарова Алина Данченко сейчас проходит как подозреваемая по делу "короля контрабанды" Вадима Альперина. Работая руководителем департамента Государственной фискальной службы, она помогала Альперину "выгодно" растаможивать товары.



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