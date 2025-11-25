"Бронежилеты просто лежат на складе" - Стеценко

Операционный директор ООО "Миликон ЮА" Дмитрий Стеценко в интервью "Українським новинам" рассказал, почему бронежилеты Masada Armour так и не попали на фронт и где они находятся сейчас.

Дмитрий Стеценко

Напомним, ранее сообщалось о подозрении соучредителю студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу в создании преступной организации, "отмывании" средств и незаконном влиянии на эксминистра обороны Рустема Умерова. По данным следствия, Миндич якобы пытался добиться незаконного приема Государственным оператором тыла бронежилетов, не прошедших контроль качества.

Как рассказал Стеценко, процесс оказался чрезмерно сложным и забюрократизированным. После получения акта соответствия компания приняла участие в тендере на поставку 10 тысяч бронежилетов. По его словам, "Миликон ЮА" предложил самую низкую цену, прошел все проверки и заключил договор. После этого производитель изготовил первые партии, и всего 5 тысяч бронежилетов были завезены в Украину, официально растаможены и переданы на этап контрольных образцов.

Именно после передачи контрольных образцов, по словам Стеценко, начались проблемы со стороны структур Минобороны, отвечающих за оценку качества. Сначала компания получала мелкие замечания, оперативно устраняемые, однако позже требования начали резко меняться и стали технически невыполняемыми.

"Сначала были мелкие замечания. Например, "строчка не там прошита". Мы спрашивали: "Это влияет на баллистическую защиту?" Нам отвечали: "Нет, не влияет, но по нормам должно быть именно так". То есть требование чисто формальное. Мы даже нашли в Украине фабрику, переработавшую все мелкие швейные моменты. Но потом появились более серьезные претензии — требование изменить конструктив плиты. А это производство. Это нельзя сделать "на месте". У нас нет лицензии на производство. Masada – в Израиле. А экспорт товаров военного назначения в военное время запрещен законом. То есть отправить им вспять Украина тоже не может. Фактически ситуация зашла в тупик", — рассказывает он.

Также он добавил, что по закону компания не имеет права ни возвращать бронежилеты изготовителю, ни продавать их в Украине.

"Законодательство запрещает продажу таких изделий. На каждом бронежилете написано, что он является собственностью ВСУ. Любая реализация где-то — это уголовная ответственность", — говорит он.

По словам Стеценко, после расторжения контракта Государственным оператором тыла вся партия бронежилеты Masada Armour просто лежит на складе.

"И это самое болезненное. Я не говорю, что они идеальны – есть нюансы. Но это нюансы уровня "строчка на два миллиметра не там". Это сложное текстильное изделие. Но по большому счету они сделаны отменно. Я их не прячу, готов показать кому-нибудь вживую. И да, они могли бы быть на фронте, но сегодня просто лежат на складе", — говорит он.

Он добавил, что одним из немногих законных вариантов может стать решение производителя подарить эти бронежилеты Украине.