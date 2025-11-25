"Бронежилеты просто лежат на складе" - Стеценко

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Операционный директор ООО "Миликон ЮА" Дмитрий Стеценко в интервью "Українським новинам" рассказал, почему бронежилеты Masada Armour так и не попали на фронт и где они находятся сейчас.
Дмитрий Стеценко
Напомним, ранее сообщалось о подозрении соучредителю студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу в создании преступной организации, "отмывании" средств и незаконном влиянии на эксминистра обороны Рустема Умерова. По данным следствия, Миндич якобы пытался добиться незаконного приема Государственным оператором тыла бронежилетов, не прошедших контроль качества.
Как рассказал Стеценко, процесс оказался чрезмерно сложным и забюрократизированным. После получения акта соответствия компания приняла участие в тендере на поставку 10 тысяч бронежилетов. По его словам, "Миликон ЮА" предложил самую низкую цену, прошел все проверки и заключил договор. После этого производитель изготовил первые партии, и всего 5 тысяч бронежилетов были завезены в Украину, официально растаможены и переданы на этап контрольных образцов.
Именно после передачи контрольных образцов, по словам Стеценко, начались проблемы со стороны структур Минобороны, отвечающих за оценку качества. Сначала компания получала мелкие замечания, оперативно устраняемые, однако позже требования начали резко меняться и стали технически невыполняемыми.
Также он добавил, что по закону компания не имеет права ни возвращать бронежилеты изготовителю, ни продавать их в Украине.
По словам Стеценко, после расторжения контракта Государственным оператором тыла вся партия бронежилеты Masada Armour просто лежит на складе.
Он добавил, что одним из немногих законных вариантов может стать решение производителя подарить эти бронежилеты Украине.