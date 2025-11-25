"Бронежилети просто лежать на складі" - Стеценко

Операційний директор ТОВ "Мілікон ЮА" Дмитро Стеценко в інтервʼю "Українським новинам" розповів, чому бронежилети Masada Armour так і не потрапили на фронт і де вони знаходяться зараз.

Дмитро Стеценко

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підозру співзасновнику студії "Квартал 95" Тімуру Міндічу у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів та незаконному впливі на ексміністра оборони Рустема Умєрова. За даними слідства, Міндіч нібито намагався домогтися незаконного приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.

Як розповів Стеценко, процес виявився надмірно складним і забюрократизованим. Після отримання акта відповідності компанія взяла участь у тендері на постачання 10 тисяч бронежилетів. За його словами, "Мілікон ЮА" запропонував найнижчу ціну, пройшов усі перевірки та уклав договір. Після цього виробник виготовив перші партії, і загалом 5 тисяч бронежилетів були завезені в Україну, офіційно розмитнені та передані на етап контрольних зразків.

Саме після передачі контрольних зразків, за словами Стеценка, почалися проблеми з боку структур Міноборони, які відповідають за оцінку якості. Спершу компанія отримувала дрібні зауваження, які оперативно усувала, однак пізніше вимоги почали різко змінюватися й стали технічно невиконуваними.

"Спершу були дрібні зауваження. Наприклад, "строчка не там прошита". Ми запитували: "Це впливає на балістичний захист?" Нам відповідали: "Ні, не впливає, але за нормами має бути саме так". Тобто вимога чисто формальна. Ми навіть знайшли в Україні фабрику, яка переробила всі дрібні швейні моменти. Але потім з’явилися значно серйозніші претензії — вимога змінити конструктив плити. А це виробництво. Це не можна зробити "на місці". У нас немає ліцензії на виробництво. Masada — в Ізраїлі. А експорт товарів військового призначення у воєнний час заборонений законом. Тобто відправити їм назад Україна теж не може. Фактично ситуація зайшла в глухий кут", — розповідає він.

Також він додав, що за законом компанія не має права ні повертати бронежилети виробнику, ні продавати їх в Україні.

"Законодавство забороняє продаж таких виробів. На кожному бронежилетi написано, що він є власністю ЗСУ. Будь-яка реалізація десь — це кримінальна відповідальність", — каже він.

За словами Стеценка, після розірвання контракту Державним оператором тилу вся партія бронежилетів Masada Armour просто лежить на складі.

"І це найболючіше. Я не кажу, що вони ідеальні — є нюанси. Але це нюанси рівня "строчка на два міліметри не там". Це складний текстильний виріб. Але за великим рахунком вони зроблені якісно. Я їх не ховаю, готовий показати будь-кому вживу. І так, вони могли б бути на фронті, але сьогодні просто лежать на складі", — говорить він.

Він додав, що наразі одним із небагатьох законних варіантів може стати рішення виробника подарувати ці бронежилети Україні.