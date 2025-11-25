"Бронежилети просто лежать на складі" - Стеценко

Рубрики
Операційний директор ТОВ "Мілікон ЮА" Дмитро Стеценко в інтервʼю "Українським новинам" розповів, чому бронежилети Masada Armour так і не потрапили на фронт і де вони знаходяться зараз.
Дмитро Стеценко
Нагадаємо, раніше повідомлялося про підозру співзасновнику студії "Квартал 95" Тімуру Міндічу у створенні злочинної організації, "відмиванні" коштів та незаконному впливі на ексміністра оборони Рустема Умєрова. За даними слідства, Міндіч нібито намагався домогтися незаконного приймання Державним оператором тилу бронежилетів, які не пройшли контроль якості.
Як розповів Стеценко, процес виявився надмірно складним і забюрократизованим. Після отримання акта відповідності компанія взяла участь у тендері на постачання 10 тисяч бронежилетів. За його словами, "Мілікон ЮА" запропонував найнижчу ціну, пройшов усі перевірки та уклав договір. Після цього виробник виготовив перші партії, і загалом 5 тисяч бронежилетів були завезені в Україну, офіційно розмитнені та передані на етап контрольних зразків.
Саме після передачі контрольних зразків, за словами Стеценка, почалися проблеми з боку структур Міноборони, які відповідають за оцінку якості. Спершу компанія отримувала дрібні зауваження, які оперативно усувала, однак пізніше вимоги почали різко змінюватися й стали технічно невиконуваними.
Також він додав, що за законом компанія не має права ні повертати бронежилети виробнику, ні продавати їх в Україні.
За словами Стеценка, після розірвання контракту Державним оператором тилу вся партія бронежилетів Masada Armour просто лежить на складі.
Він додав, що наразі одним із небагатьох законних варіантів може стати рішення виробника подарувати ці бронежилети Україні.