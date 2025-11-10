НАБУ и САП проводят обыски и выявление коррупционной деятельности в сфере энергетики. Об этом сообщили в пресс-центрах ведомств и отметили, что все детали будут впоследствии.

Разоблачение коррупции в сфере энергетики: НАБУ и САП проводят масштабную операцию

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписи. Задокументирована деятельность высокоуровневой преступной организации.

Ее участники выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, АО "НАЭК "Энергоатом". Детали позже", – пишут антикоррупционеры.

На опубликованных фото изображены многие наличные деньги в иностранной валюте и флеш-накопители.

Отметим, что к публикациям НАБУ и САП издания "Украинская правда" со ссылкой на информацию из собственных источников в правоохранительных органах сообщало, что детективы Национального антикоррупционного бюро пришли с обысками к бизнесмену и совладельцу студии "Квартал 95" Тимуру Миндичу утром 10 ноября.

По данным источников, обыск проходит в Киеве. Никаких других деталей собеседники УП не сообщили. Кроме того, журналисты сообщили, что якобы сам Тимур Миндич накануне уехал за границу.

Также народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что якобы обыски проводятся и у бывшего министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сентябре нардеп Ярослав Железняк сообщал, что якобы бизнесмен и совладелец "Квартал 95" Тимур Миндич мог вернуться в Украину.

"Есть и хорошая новость! В Украину возвращается большой бизнес! Благодаря безудержной правительственной программе поддержки бизнеса, отмене лишних регуляций и мощной диджитализации… в страну возвращаются бизнесмены. Например, вернулся Тимур Миндич)))", – пишет нардеп. Примечательно, что эту новость пропустили украинские СМИ и не написали о возвращении бизнесмена, правда, и не опровергли эту информацию. Тем временем ряд российских СМИ подхватил эту новость и с заголовками типа "вернулся кошелек Зеленского" запустили эту информацию в российское информационное пространство.