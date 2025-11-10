НАБУ і САП проводять обшуки та виявлення корупційної діяльності у сфері енергетики. Про це повідомили у пресцентрах відомств та зазначили, що всі деталі будуть згодом.

Викриття корупції у сфері енергетики: НАБУ і САП проводять масштабну операцію

"15 місяців роботи та 1000 годин аудіозаписів. Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації.

Її учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Деталі згодом", – пишуть антикорупціонери.

На опублікованих фото зображено багато готівки в іноземній валюті та флеш-накопичувачі.

Зазначимо, що до публікацій НАБУ і САП видання "Українська правда" з посиланням на інформацію з власних джерел у правоохоронних органах повідомляло, що нібито детективи Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча вранці 10 листопада.

За даними джерел видання, обшук проходить у Києві. Жодних інших деталей співрозмовники УП не повідомили. Крім того, журналісти повідомили, що нібито сам Тимур Міндіч напередодні виїхав за кордон.

Також народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що нібито обшуки проводяться і у колишнього міністра енергетики та теперішнього міністра юстиції Германа Галущенка.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у вересні нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що нібито бізнесмен та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч міг повернутися в Україну.

"Є і гарна новина! В Україну повертається великий бізнес! Завдяки нестримній урядовій програмі підтримки бізнесу, скасування зайвих регуляцій та потужній діджіталізація… в країну повертаються бізнесмени. Наприклад, повернувся Тимур Міндіч)))", – пише нардеп. Примітно, що цю новину пропустили українські ЗМІ і не написали про повернення бізнесмена, щоправда і не спростували цю інформацію. Тим часом ряд російських ЗМІ підхопив цю новину і з заголовками на кшталт "повернувся гаманець Зеленського" запустили цю інформацію в російський інформаційний простір.