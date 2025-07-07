Правоохранительные органы сотрясают скандалы – кто и почему «замазался» в резонансных делах ведомств



















Крепкий тыл и качественная работа правоохранительных органов в условиях войны – одна из важнейших составляющих победы на фронте. Однако в Украине правоохранительные органы то и дело сотрясают скандалы – "заказные" обыски, вывоз коррупционеров заграницу, возможное отмывание взяток через криптовалюту, таковы будни некоторых правоохранителей сегодня.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Представители каких ведомств в последнее время засветились в скандалах, разбирались "Комментарии".

Обыски под заказ на квартиру для наркополицейского?

Как недавно сообщали в общественной организации СтопКор, в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции (ДБН) может процветать схема с заказными уголовными делами и обыски для вымогательства взяток. Сотрудников ДБН в лице заместителя начальника управления ДБН Александра Вербовского, Сергея Марьянова – начальника 1-го управления ДБН и Александра Осипова, который, по словам источников, непосредственно участвует в следственных действиях.

Утверждается, что схема может выглядеть следующим образом: выбирается "удобное" лицо, его фамилию вносят в уголовное производство, суд выдает решение на обыск, далее — изъятие имущества, намеки на "договоренность", и в конечном итоге — финансовое требование.

"Просто пришли с обыском, ничего не нашли, но забрали вещи. Позже намекнули через адвоката: 10 тысяч долларов — и все уладим", — рассказывает один из потерпевших.

Юристы подтверждают: подобные истории не исключение. Во время войны контроль над силовыми структурами усложнен, а граждане часто не знают своих прав или боятся обращаться в контролирующие органы.

Как выяснили "Комментарии", благосостояние того же Александра Вербовского и правда выросло за время войны. Так, в 2023-м году в собственности правоохранителя, его жены Лилии, также служащей в Нацполиции, и двух сыновей, оказалась квартира площадью в 105 квадратных метров и стоимостью в 3,8 млн грн. А в 2024-м за 1,55 млн грн. была куплена SKODA для жены.

Надо сказать, что по электронным декларациям семейства, оно зарабатывает достаточно много – 2,1 млн грн. за 2023-й год, а 3,8 млн. грн. полученные как компенсация за утраченное в Донецкой области жилье пошли на покупку новой квартиры. Но некоторые доходы и расходы семейства непонятны.

Так, наличными семья Вербовских хранила в 2023-м году 1 млн 160 тысяч гривен и 4600 долларов (итого около 1,3 млн грн.), это при том, что в декларации за 2021-й год никаких накоплений семья не имела, несмотря на общий доход в 775 тысяч гривен. То есть рост благосостояния начался в 2022-м, однако деклараций за этот год Александр Вербовский не подавал.

Также в собственности семьи квартира, приобретенная в 2019-м году через Государственную ипотечную компанию, которой семья наркополицейского должна по ипотеке 1,3 млн грн., выплачивая за год около 100 тысяч гривен. В то же время на покупку "Шкоды" для Лилии Вербовской была потрачена значительная сумма, так что от накоплений в 1,16 млн грн. остались всего 50 тысяч, но вместо 4600 долларов уже 10 тысяч долларов (итого около 470 тысяч гривен). Возможно, покупкой авто и тратой сбережений, источник которых непонятен, как раз и хотели избежать вопросов – откуда у семьи наркополицейского оказался миллион гривен сбережений в условиях войны.

Секс и крипта для детективов НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины весной отметило 10 лет со дня создания, но подошло оно к этому юбилею с огромным негативным багажом. В списке наиболее отличившихся — старший детектив Станислав Браверман, недавно ставший героем скандальных хроник из-за якобы интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел.

Но также, как оказалось, он проводит сомнительные операции с криптовалютой, что благодаря анонимности последней удобно использовать при получении и легализации взяток за коррупционные услуги.

Так, в течение 11 дней детектив Браверман осуществил 4 сделки по покупке криптовалюты – сперва купив ее на 1 млн 386 тыс. грн., а затем продав на 1 млн 323 тыс. грн., взамен он купил облигаций госзайма на 1 млн 274 тыс. грн.

Впрочем, как и в случае с наркокопом Александром Вербовским, криптовалюта детектива НАБУ лишь вершина айсберга, ведь Станислав Браверман при зарплате в 1,66 млн грн. из которых около 600 тысяч уходит на алименты за 2 детей, умудрился за год скопить 84 тысячи долларов или около 3,4 млн грн., то есть порядка 2 годовых своих зарплат. Так, в декларации за 2023-й год у него откуда-то взялись 35 тысяч долларов, а за 2024-й их уже 119 700, при том что в довоенных декларациях никаких долларов нет и в помине.

Нам так и не удалось понять, как в декларациях детектива "размножаются" доллары, но вряд ли это связано с наследством американского дядюшки, иначе бы детектив это указал.

Еще одна загадка – доход в 2 млн 838 тыс. грн. в 2024-м году за продажу неких ценных бумаг проданных кипрской фирме, что вызывает вопрос – откуда эти бумаги у детектива, ведь в прежних декларациях их следа нет?

Не менее интересен старший детектив НАБУ Александр Рыковцев, чья жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол. в нынешних ценах.

"Согласно сервисам отслеживания транзакций в сети Bitcoin, с этим криптокошельком не производилось никаких операций. Более того, он не регистрировался в сети Bitcoin. Из остальных кошельков BTC, указанных в декларации, также не производилось никаких операций", – отметили журналисты.

И всего таких сотрудников НАБУ СМИ насчитали 17 человек: другие участники антирейтинга также задекларировали средства на фейковых кошельках – на них фигурируют суммы до 1 млн. гривен. По мнению журналистов-расследователей, их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.

Скандал вокруг Бюро экономической безопасности – никакой коррупции, только политика

Лихорадит и Бюро экономической безопасности Украины, правда в этот раз ситуацию "качают" не сотрудники-коррупционеры, а Офис президента Украины. Во всяком случае, такое мнение высказывают ряд СМИ, и нельзя сказать, чтобы безосновательно.

Так, как писали "Комментарии", буквально перед финишной прямой — личном собеседовании кандидатов с членами комиссии по отбору директора Бюро, СБУ сообщила о наличии связей трех кандидатов с РФ и просила приостановки конкурса. Письмо было опубликовано одним из членов комиссии нардепом Ярославом Железняком, заметившего, что в ходе прежней спецпроверки спецслужба ничего не нашла, а между подписанием и получением письма прошли почти 2 недели.

Тем не менее, отборочная комиссия отказалась останавливать конкурс и тогда в суды поступили шесть исков против комиссии, выбирающей нового руководителя Бюро. Один из исков по данным "Зеркала недели" подан ОО "Арт-Креатив". Руководитель последней Лидия Дячкина — один из бенефициаров частного высшего учебного заведения "Академия кино и новых медиа" вместе с Валерией Навальневой. У последней есть брат – Александр, который связан с одним из кандидатов на пост директора БЭБ Виктором Дубовиком, будучи партнерами в юридической фирме "Волхв".

Последний возглавляет Директорат по правовой политике Офиса Президента, из-за чего "Зеркало недели" подозревает Офис президента в продвижении своего человека. В пользу этого говорит тот факт, что письму СБУ о проверке кандидатов предшествовали заявления некоторых СМИ о наличии связей с РФ у руководителя Второго главного подразделения детективов НАБУ Александра Скомарова.

Другие же СМИ отмечают, что именно Скомаров показал наилучший вариант в тестировании, то есть теоретически имеет пока наибольшие шансы. Также его шансы делает выше тот факт, что он является выходцем из НАБУ, органа, созданного по инициативе и на средства международных партнеров, что делает как само Бюро, так и выходцев из него более независимыми от украинской власти.

Да и иностранные участники отборочной комиссии по избранию главы БЭБ, вероятно, более благосклонно отнесутся к человеку из НАБУ и уже это демонстрируют, по сути отказываясь идти навстречу СБУ и ждать проведения спецпроверки.

Кто помог выехать экс-смотрящему Киева Денису Комарницкому

Впрочем, совсем недавно — в марте случился еще один инцидент с правоохранительными органами. Об этом сообщает расследование "Украинской правды", по данным которого вывозили смотрящего за столицей с помощью сотрудников Нацполиции и СБУ с надписью "Груз 200" на авто.

В Национальной полиции признали, что двое сотрудников Департамента специальных расследований, пользуясь удостоверениями, сопровождали экс-депутата Киевгорсовета в его пути заграницу. По результатам расследования уволены трое сотрудников Нацполиции, двоим предъявлены обвинения.

В Службе безопасности Украины же заявили, что Дениса Комарницкого сопровождали гласные внештатные работники службы (не входят в штат и не получают денежного довольствия), которые были таковыми менее 5 месяцев и уже не были ими в момент перевозки смотрящего Киева. Правда в чем тогда был смысл их нахождения в эскорте, непонятно, если только они не имели с собой удостоверений, которые по уходу из спецслужбы должны были сдать, но не сделали этого.

Пока особых сведений по данному делу с весны в открытом доступе не поступало.

Прокуроры-инвалиды остались на местах

Пожалуй, главным скандалом, связанным с правоохранителями в 2024-м году было известие о сотнях сотрудников прокуратуры, признанных инвалидами и на этом основании освобожденных от мобилизации. В Офисе генерального прокурора по итогам внутренней проверки в декабре насчитали таковых 523 человека. Правда 74% из них получили этот статус еще до начала российского вторжения в Украину. В то же время если в среднем 6% прокуроров имеют инвалидность, в прокуратурах Хмельницкой и Черкасской областей их 29 и 27% соответственно.

В Офисе генерального прокурора заявили, что совместно с Государственным бюро расследований и Службой безопасности Украины работают над искоренением коррупции в МСЭК и органах прокуратуры.

По факту же в Центре противодействия коррупции в марте сообщили, что хотя 74 прокурорам Минздрав и признал инвалидность "фейковой", ни одного из них не уволили и даже не собираются этого делать. Разве что подозрения объявили двум фигурантам.

То есть и все скандалы в правоохранительных органах в текущем году могут повторить историю с "прокурорами-инвалидами": громкий резонанс, клятвенные обещания ведомств все решить, но полное забвение и прощение виновных ради "чистоты мундира".