Расследование: В НАБУ скандал, потому что 17 сотрудников «спрятали» миллионы в крипте

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Ткачик Олеся
Как говорится в расследовании "Украинских новостей", почти два десятка сотрудников НАБУ попали в громкий коррупционный скандал – их декларации с криптовалютой содержат недостоверные или фейковые данные. Журналисты предполагают, что сотрудники НАБУ занимаются махинациями, скрывая в криптокошельках миллионы денег сомнительного происхождения.
НАБУ
Нарушений с криптой на самую большую сумму журналисты нашли у старшего детектива НАБУ Александра Рыковцева: его жена в 2016 году якобы приобрела биткоинов более чем на 1 млн дол. в нынешних ценах.
Также, как говорится в расследовании "Украинских новостей", с серьезными нарушениями задекларировал крипту на крупную сумму старший детектив Станислав Браверман, недавно ставший героем скандальных хроник из-за якобы интимных отношений с ключевым свидетелем по одному из дел, которое он ведет.
Третьим в списке нарушителей в журналистском расследовании является старший детектив Александр Моисеев, задекларировавший покупку крипты на сумму 820 тыс. грн в один день, а в следующем – ее продажа на 757 тыс. грн. грн.
В общем, речь идет в материале, о фейковости виртуальных активов Бравермана и Моисеева свидетельствует скорость приобретения и продажи ими крипты. А главное, у них обоих – вопреки требованиям НАПК – отсутствуют данные об адресах криптокошельков, добавили журналисты.
По их информации, другие участники антирейтинга также задекларировали средства на фейковых кошельках – на них фигурируют суммы до 1 млн. гривен. По мнению журналистов-расследователей, их криптовалюта ждет своего стремительного роста в будущем.
Авторы расследования отметили, что этот и ряд других скандалов за последние месяцы окончательно дискредитировали НАБУ как структуру борьбы с коррупцией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что НАБУ уже неоднократно призывали ликвидировать, поскольку оно якобы покрывает приближенных лиц, уничтожающих независимость и суверенитет Украины.
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