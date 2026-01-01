Декабрь – период традиционного подведения итогов и наиболее ярких событий каждого уходящего года. И так получилось, что 2025-й станет, возможно, самым скандальным за период президентской каденции Владимира Зеленского. И что хуже всего, в эпицентре наиболее громких из них оказалась фигура самого гаранта Конституции Украины, тогда как в 2024-м году это были скорее нардепы, чиновники и военные.

Скандалы 2025

Оружейный голод ВСУ на 100 миллиардов гривен

Январь 2025-го года вызвал у многих дежавю, схожее с январем 2023-го, связанное со скандалом в Министерстве обороны Украины. Но если 2 годами ранее катализатором стали яйца по 17 гривен для питания бойцов, то теперь – проблема с закупками боеприпасов. Наибольшую публичность получили контракты Агентства оборонных закупок на поставку минометных мин с Павлоградским химическим заводом. Тогда мины отгрузили в значительно меньших количествах, чем было прописано по контракту, а сами боеприпасы оказались малопригодными для использования.

Хотя все эти проблемы начались еще осенью 2024-го, в январе они вышли на публичный уровень, вероятно из-за того, что именно в этом месяце решался вопрос о продлении контракта с директором Агентства Мариной Безруковой. Чиновница не нашла общего языка с тогдашним министром обороны Рустемом Умеровым, желавшим объединить Агентство с другим ГП — "Государственным оператором тыла" и поставить во главе него своего человека, Арсена Жумадилова.

В результате в течение недели с 24 по 31 января то продляли договор с Мариной Безруковой, то ее увольняли, пока наконец ее место не занял Арсен Жумадилов. Всего за 8 дней в госреестр по Агентству оборонных закупок изменения вносили трижды. Но в конечном итоге временную победу в противостоянии одержал министр обороны Рустем Умеров, а в марте выяснилось, что Агентство заключило договора с поставщиками, которые не выполнили контракты на сумму 100 миллиардов гривен.

Смотрящий для столицы и кризис киевской власти

Прошли всего несколько дней после перипетий вокруг руководства Агентства оборонных закупок и Национальное Антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии земельной коррупции в Киеве. В принципе, ничего нового в подобном факте для столицы уже давно нет, но фигурантом оказался бывший член "молодой команды" Леонида Черновецкого и признанный "смотрящий" за Киевом, бизнесмен Денис Комарницкий, у которого прошел обыск.

Спустя еще несколько дней Комарницкий покинул Украину, в чем ему, скорее всего, помогли сотрудники Департамента специальных расследований Национальной полиции Украины. В результате, как выяснили "Комментарии", в столице сложилась парадоксальная ситуация – по сути "должность смотрящего" устраивала столичный бизнес, желавший "решать вопросы". Правда одно время на этот пост претендовал первый заместитель мэра столицы Виталия Кличко – Николай Поворозник, однако из-за проблем с правоохранителями, свое желание он пока не реализовал.

Более того, удар НАБУ по столичной власти в феврале имел продолжение уже в апреле – ряд высокопоставленных сотрудников столичной мэрии стали фигурантами уголовных производств и даже рассматривался вопрос, о возможном привлечении к ответственности самого мэра Виталия Кличко. Потом, правда, наступило затишье до лета, когда градоначальник прямо заявил о давлении на него и столичную власть посредством 1500 уголовных дел. Затем снова наступил перерыв до сентября, когда мэра покинул один из вернейших сподвижников – сопредседатель фракции "УДАР" в Киевгорсовете Дмитрий Белоцерковец, а в октябре под давление депутатов мэр уволил и Николая Поворозника, что обеспечило ему временный покой. Хотя, вероятнее всего этим спокойствием он обязан вовсе не депутатам Киевгорсовета.

Первая встреча и сразу скандал — ссора президентов

Уже в феврале героем скандала, к тому же международного, оказался президент Украины Владимир Зеленский. Первая официальная встреча с избранным недавно президентом США Дональдом Трампом, на которой обсуждался вопрос о сделке по совместной эксплуатации полезных ископаемых, переросла в публичный спор. В ходе него президент США заявил о "неблагодарности" Украины, на что Владимир Зеленский ответил, что не нуждается в советах что ему делать.

В итоге Владимир Зеленский покинул США досрочно, так что не состоялась даже совместная пресс-конференция. По версии журналистов Дональд Трамп просто отказался обсуждать какие-то вопросы безопасности и возможных компромиссов со стороны Украины.

Как показало время, данный скандал стал лишь первым в череде будущих резонансных конфликтов, в которых прямо или косвенно оказался замешан президент Украины.

Горячее лето – скандалы с БЭБ и НАБУ

Летом Украина пережила настоящий "шторм", оказавшийся связанным с правоохранительными органами, которые, правда, постоянно дают поводы для скандалов, но в этот раз их инициатором и едва ли не жертвой стал президент Владимир Зеленский.

Так, в июне обострилась ситуация вокруг конкурса на должность нового главы Бюро экономической безопасности Украины. Речь шла о наличии гражданства РФ и бизнесе отца одного из кандидатов на данное место – Александра Скомарова. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что прежняя проверка ничего подобного не выявила, а один из оспаривавших решение комиссии оказался связан с другим кандидатом на пост директора БЭБ Виктором Дубовиком и Офисом президента. Последнее обстоятельство вызвало версию о желании ОП "пропихнуть" своего кандидата.

В конце концов, должность получил выходец из НАБУ Александр Цивинский, чей отец, кстати, также проживает в РФ и вероятно имеет российское гражданство.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12 414, который значительно расширял полномочия Генерального прокурора и делал НАБУ и САП зависимыми от него. В частности, он мог передавать дела от НАБУ другим правоохранительным органам, подписывать подозрения и закрывать любые дела.

Все это вызвало резкую и быструю реакцию как украинского общества, организовавшего масштабные уличные протесты, так и международных организаций. К примеру, некоторые банковские учреждения напрямую связали независимость НАБУ от Офиса генпрокурора с возможностью получения Украиной новых финансовых траншей. В результате уже 31 июля новый законопроект отменил принятый 9 днями ранее № 12 414.

Тот кризис стал предвестником еще более серьезного скандала, во главе которого вновь стали НАБУ и приближенные к президенту. Так, уже тогда высказывалась версия, что причина лишения независимости НАБУ – подозрение вице-премьер – министру национального единства Алексею Чернышову в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере для себя и третьих лиц в строительной сфере.

Пленки Миндича и Миндичгейт

Надо сказать, что параллельно с кейсом Алексея Чернышева вокруг другого приближенного к президенту Владимиру Зеленскому, бизнесмена Тимура Миндича, сгустились тучи. Владельца 50% ООО "Квартал", экс-менеджера Игоря Коломойского, который свел будущего президента с бизнесменом перед выборами, называли придворным олигархом Владимира Зеленского, с влиянием в энергетике и других сферах. "Его людьми" также были и Алексей Чернышев и министр энергетики Герман Галущенко.

Как раз в это время активно обсуждалось наличие неких "пленок Миндича", на которых обсуждались незаконные операции и коррупция в высших эшелонах власти. Правда кроме разговоров, самих записей нигде не было, но все изменилось 10 ноября.

В этот день НАБУ и САП сообщили о раскрытии масштабной коррупционной схемы в энергетике, в ходе которой от контрагентов "Энергоатома" требовали "откаты" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов. В схеме оказались замешаны Тимур Миндич, уже экс-министр энергетики Герман Галущенко, его преемница на этом посту Светлана Гринчук и другие лица. Правда сам бизнесмен успел сбежать заграницу буквально за считанные часы до обыска. Впоследствии Миндич был объявлен в розыск, и против него ввели персональные санкции.

С тех пор скандал, прозванный "Миндичгейтом", только набирает обороты, обрастая новыми фактами и лицами.

Так, кроме коррупционных схем в энергетике говорят о хищениях в оборонке, например, о поставке некачественных бронежилетов, что поставило вопрос о возможном соучастии в схемах также уже бывшего министра обороны Рустема Умерова, который после этого продолжительное время пребывал якобы в заграничных командировках, совсем как Алексей Чернышев, правда подозрения в итоге не получил.

Интересы бизнесмена обнаружились в фармацевтической отрасли, сфере управления конфискованными активами, и возможно, что прослушивание Миндича может вызвать еще целый вал подозрений. Например, бывший секретарь СНБО Алексей Данилов, который мог торговать местами в санкционных списках.

Результатом всего этого стал настоящий политический кризис, при котором даже влияния президента Владимира Зеленского не хватило на то, чтобы успокоить депутатов фракции "Слуга народа". Лишь увольнение главы ОП Андрея Ермака, куда более одиозного и близкого к гаранту Конституции, временно успокоило нардепов.

Впрочем, эти скандалы активизировали многих политических игроков, даже таких мелких как нардеп Марьяна Безуглая, блокирующая работу парламента из-за требования увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Читайте также на портале "Комментарии" - о чем говорит вброс информации о Залужном: действительно ли он готовится к выборам.



