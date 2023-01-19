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Украинский чиновник просит перестать бояться Путина и дать танки

Подоляк заявил, что западные политики говорят об одном и том же - Украине нужны танки, поэтому советник президента просит не дрожать перед Путиным, а дать согласие на отправку военной техники.

сегодня, 18:24
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Автор:

Slava Kot

Советник президента Украины Михаил Подоляк просит союзников перестать бояться президента России Владимира Путина и отправить необходимые для войны танки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение украинского чиновника в Twitter.

Украинский чиновник просит перестать бояться Путина и дать танки

Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский все больше настаивает на потребности в танках для отражения будущего наступления российских войск и освобождения оккупированных территорий. Западные политики согласны со словами президента и готовы отправить в Украину свои танки.

Великобритания объявила о новом пакете военной помощи, куда вошли танки Challenger 2, а Польша и Финляндия ждут разрешения Германии для реэкспорта танков Leopard 2.

Канцлер Германии говорит, что он готов отправить танки, однако только в совместном решении с другими союзниками, включая США и их танки. Это вписывается в ранее объявленную политику Шольца о трех пунктах, которым следует его страна: помогать Украине, не вступать в прямой контакт в войне с Россией и принимать совместные решения о поставках военной техники. На такие действия западных политиков отреагировал советник президента Михаил Подоляк.

"Настоящее лидерство состоит в том, чтобы показывать пример, а не смотреть на других. Пора перестать дрожать перед Путиным и сделать последний шаг", — пишет Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как спецслужбы США предупредили план покушения на жизнь президента Украины.

Также "Комментарии" писали о том, что Германия обвиняет Великобританию из-за давления, которое и на нее оказывает требуя отправить танки в Украину.



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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1616075950050910209
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