Почему снова заговорили о возможности Беларуси вступить в войну – что происходит

Во время массового обстрела Украины, который произошел вечером 5 августа, появились сообщения о возможном запуске ракет с территории Республики Беларусь (РБ). Однако, как уверяет представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, на самом деле, Россия могла имитировать пуски ракет из Беларуси, чтобы втянуть ее в войну против нашей страны. Ранее в СБУ предупреждали, что представители ЧВК "Вагнер", обосновавшиеся в РБ, могут совершить провокацию "под чужим флагом" на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе (стратегическое предприятие) всё с той же целью – втянуть Беларусь в открытую войну против Украины. Остался ли еще у РФ такой шанс после массовых разоблачений и предупреждений со стороны Запада и Киева? Готов ли к этому режим Лукашенко? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Беларусь. Фото из открытых источников

Применение ракет против Украины с территории РБ будет продолжаться

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик поделился таким взглядом на происходящее:

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"На данный момент нет условий, которые бы давали белорусскому режиму больший профит от прямого вхождения в военную кампанию. При таком раскладе белорусская армия выгребет в военном плане. Она, даже усиленная вагнеровцами, не сможет удержать фронт. А потому не станет эффективным союзником России в этой войне в качестве полноценного ее участника. Так говорят все военные эксперты".

С другой стороны, продолжает эксперт, Беларусь вполне может быть территорией, с которой возможны провокации под флагом "третьей страны" (или вообще без флага) в отношении Украины и стран НАТО.

"Применение ракет против Украины с территории РБ будет продолжаться. Я более чем уверен, что это в скором будущем начнется на регулярной основе, – предупреждает Виталий Кулик. – Что ставит перед украинским военно-политическим руководством вопрос эффективного ответа. Не думаю, что даже при этом ответе мы войдем в фазу прямого военного столкновения с белорусской армией. Так что осторожничать тут не имеет смысла. Думаю, наши военные это тоже понимают. Понимают это и в Минске. Потому будут всячески балансировать, боясь получить, как минимум, симметричный ответ".

Что касается использования территории РБ вагнеровцами для провокаций, тут нет сомнений, считает эксперт. Наемники, поясняет он, явно имеют систему коммуникаций с бывшим Главным разведывательным управлением (ГРУ), переименованном в Главное управление Генштаба вооруженных сил РФ, с Кремлем. И могут действовать по указке оттуда, даже не ставя в известность Лукашенко касательно своих планов касательно провоцирования Польши, стран Балтии.

"Это уже – вызов не просто для этих стран, но и в целом для блока НАТО. Ведь придется не только укреплять границу с Беларусью, но и искать симметричные, а также ассиметричные ответы на подобные вызовы. В том числе – возможность нанесения ударов по базам вагнеровцев в РБ, их локализация, – подчеркивает Виталий Кулик. – Но главный вопрос, который стоит сейчас и перед Украиной, и перед приграничными с Беларусью странами НАТО, уже ощущающих на себе дестабилизационное воздействие со стороны вагнеровцев, – это разворачивание повстанческого партизанского движения, перенос военных действий белорусскими повстанцами в отношении лукашенковского режима".

Россияне готовы имитировать ракеты, устраивать теракты – что угодно, ради достижения цели

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов не сомневается, что Кремль любой ценой хочет втянуть Беларусь в открытую войну с Украиной.

И в случае прорыва обороны свежие украинские бригады сразу пойдут в активное контрнаступление", – поясняет политолог. "Россиянам нужен этот второй фронт независимо от реальных результатов. Ситуация сложилась таким образом, что на Юге и Востоке у оккупационной армии практически нет резервов. А у Украины есть

По его словам, открытие второго фронта позволило бы россиянам связать эти украинские резервы на этом направлении.

"Так что они готовы имитировать ракеты, устраивать теракты — что угодно, ради достижения цели, – акцентирует Кирилл Сазонов. – Все это прекрасно понимают. Лукашенко давно бы согласился выполнить просьбу Москвы, но опасается, что в результате открытого столкновения с ВСУ он может быстро потерять армию и власть".

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