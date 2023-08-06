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Запуск ракет из Беларуси: украинская разведка назвали причину таких действий

Спикер ГУР Андрей Юсов считает, что Россия совершает новые провокации в Беларуси.

сегодня, 10:35
Автор:
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Slava Kot
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Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов назвал вероятную причину запуска ракет со стороны Белоруссии. По его словам, это была провокация, чтобы втянуть Беларусь в активную войну против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Укринформ".

Запуск ракет из Беларуси: украинская разведка назвали причину таких действий

Спикер ГУР Андрей Юсов. Фото из открытых источников

Вечером 5 августа по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили, что причина опасности — возможный запуск ракет, размещенных на территории Беларуси.


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Как отмечает представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, мог состояться "электронный пуск или имитация пуска" ракет. Юсов объясняет, что на территории Беларуси размещены российские войска и другие группировки, которые могут совершать разные провокации. Главная цель таких провокационных действий – привлечение белорусских военных к активным действиям против Украины.

Юсов говорит, что физических пусков могло не быть. Однако Главное управление разведки Украины проверяет эту информацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британская разведка указала на неожиданную причину замедления наступления ВСУ. Согласно их анализу, украинским войскам мешают продвигаться образования кустарников на не вспаханных полях на юге Украины. Эта растительность маскирует позиции российских сил и замедляет разминирование территорий.

Также "Комментарии" писали об украинском плане для будущих военных операций. Институт изучения войны проанализировал удары по российским кораблям и назвал цель таких действий. А спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила Украине после ударов по российскому нефтяному танкеру.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3744865-rosia-mogla-imituvati-puski-raket-z-bilorusi-abi-vtagnuti-ii-u-vijnu-gur.html
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