Почему Путин уже начал паниковать – что теперь остается диктатору

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что у российского диктатора Владимира Путина – паника из-за развивающихся наступательных действий украинской армии. Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), уверен, что Путин объявит о всеобщей мобилизации осенью 2023 года. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что Путин своей агрессией против нашей страны ускорил процессы распада РФ. Согласны ли с данными утверждениями? О чем говорят путинские заявления и истерики последнего времени (продолжает жить в параллельной реальности, рассказывая о победах РФ, жалуясь, что Запад не понимает Россию, что это на нее якобы напали или чуть не напали, демонстрирует готовность продолжать войну бесконечно, бряцает ядерным оружием)? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Когда мы нанесем окончательное поражение оккупационной армии на полях сражений, это точно выльется в центробежные процессы внутри РФ

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли рассуждает так:

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напрямую зависит его дальнейшая судьба. И что поражение российской армии на полях сражений в Украине, деоккупация всех наших территорий, приведут к волнениям внутри РФ. Всё это грозит или дворцовым переворотом, или гражданской войной, что уже случалось в российской истории, в том числе в прошлом веке". "У Путина нет иного выхода, кроме как делать подобные заявления. Он прекрасно понимает, что от успеха контрнаступления ВСУ

Поэтому, продолжает политолог, стоит спокойно воспринимать подобные заявления, не предавая им серьезного значения.

"Скорее всего, Путин будет вынужден объявлять дополнительную мобилизацию, как заявляет Гиркин. Возможно, даже раньше, чем осенью. Всё будет зависеть от темпа и успехов наступательных операций со стороны ВСУ", – поясняет Максим Яли.

По его мнению, затягивание военной агрессии против Украины повышает риски мятежа и гражданской войны в самой РФ.

"По мере роста потерь, по мере того, как российские военные, принимавшие участи в боях в Украине и сумевшие вернуться домой, станут рассказывать, что происходит на самом деле, как к ним относится военное руководство, в какую мясорубку швыряет, негативные к Кремлю настроения будут возрастать. И когда мы нанесем окончательное поражение оккупационной армии на полях сражений, это точно выльется в центробежные процессы внутри РФ, к бунтам и сражениям уже там, причем, между россиянами и россиянами, как это уже происходило в Белгородской области", – прогнозирует Максим Яли.

Новая мобилизация в РФ еще более расшатает и без того расшатанную систему

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что российское руководство, действительно, пребывает в растерянности. Отсюда и заявления, всё более явно расходящиеся с реальностью.

И это примечательный факт – потери обороняющейся российской армии превышают потери наступающей – украинской Безусловно, рос-пропаганда, включая руководителей страны, рассказывает о якобы огромных потерях ВСУ, о сотнях подбитых "Леопардов", десятках уничтоженных систем "Пэтриот". К реальности это не имеет никакого отношения", – подчеркивает эксперт. "Наше наступление, хоть и медленно (что абсолютно прогнозируемо, так как россияне бросили много ресурсов на создание ряда мощных линий обороны, тотальное минирование), но – идет. Неуклонно. На разных участках разное продвижение, но общая картина однозначная – каждый день деоккупированных территорий становится больше, как и потерь в стане противника

А реальность, продолжает он, такова, что россияне отступают по всем фронтам.

Кроме того, Кремль размещает ядерное вооружение в Беларуси. И, действительно, может объявить всероссийскую мобилизацию. Но все эти сценарии лишь ухудшать положения Путина и страны-агрессора в целом", – уверен Игорь Петренко. "И что остается Путину? Только экоцид и ядерный шантаж. Именно об этом — заявление президента Джо Байдена, что РФ может использовать тактическое ядерное оружие (ТЯО).

Он отмечает, что за попытку использовать ТЯО россиян будет ждать сокрушительный ответ не только Запада, но и всего цивилизованного мира. Тот же Китай уже не раз делал соответствующие предупреждения.

"Так Путин окончательно поставит крест на любой дипломатии. Он уже сейчас нерукопожатый для Западного мира и части прочих стран. А так – и он, и вся РФ окажутся в полнейшей изоляции, под новыми небывалыми санкциями, а создание трибунала над военно-политическим руководством РФ резко ускорится, – прогнозирует эксперт. – Если говорить о возможной мобилизации, то надо понимать, что даже у нынешних российских войск уровень морально-психологического состояния крайне низок. Они бегут, сдаются, дезертируют. Понимая, что руководство бросает их на произвол судьбы. И не понимая, за что воюют. А всеобщая мобилизация — это направление в строй людей, у которых вообще нет стимула воевать. Количество то увеличиться, а качество станет еще хуже. К тому же, начнутся внутренние волнения".

Уже сейчас, акцентирует Игорь Петренко, у россиян большие проблемы с матерями, женами погибших. А просто зеков для фронта явно не хватает. Тот же Бахмут, по некоторым оценкам, стоил россиянам около 60 тысяч только "вагнеровцев". И слухи о том, как используют завербованных заключенных ("как пушечное мясо") точно не увеличивают процент желающих досрочно выйти на такую "волю".

"Ну, а новая мобилизация еще более расшатает и без того расшатанную систему, – считает эксперт. – Особенно, когда свежемобилизованные окажутся на поле боя – и начнут возвращаться домой в виде трупов или калек. Всё это будет новым серьезным ударом по режиму Путина. И в Кремле не могут этого не понимать. Пока серьезных очагов недовольства в РФ нет. Хоть, безусловно, на уровне региональных элит существует тренд на критическое отношение к центру. Однако в публичной плоскости об этом не говорят. Пока... При этом, именно регионы, особенно национальные образования, – пороховая бочка для РФ. И на фоне ослабления путинского режима центробежные настроения будут усиливаться. Плюс – поражения российской армии будут приводить к увеличению "терок" в силовом блоке. Усилится поиск "козлов отпущения". Что будет провоцировать новые дрязги, расколы, противостояние между ФСБ, Минобороны, частными военными структурами. Со всеми вытекающими. Скорее силовой компонент, чем гражданский будет иметь существенное влияния на будущее путинского режима".

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