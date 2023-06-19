Американский генерал считает, что у Путина истерика из-за контрнаступления ВСУ

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал о своем видении контрнаступления ВСУ. Во время разговора американский генерал заявил, что у Путина паника из-за действий украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".

Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников

По словам Бена Ходжеса, Украина находится в начальной точке контрнаступления, однако его основная фаза еще не началась. Американский генерал считает, что "Украина ступила на путь", которым освободит Крымский полуостров и выгонит российские войска со своей территории.

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"ВСУ продолжают давить на российскую оборону, ища уязвимые места, сбивая россиян с толку", – говорит Ходжес.

Военный США утверждает, что первая фаза контрнаступления будет тяжелой, однако он надеется через несколько недель увидеть большие успехи украинской армии. Именно из-за таких действий россияне не понимают, что происходит на фронте.

"У россиян истерика, истерика у Путина. Они не знают, чего ждать", — говорит Ходжес и добавляет, что российские солдаты не хотят воевать, а военные блоггеры поняли, как им врали в течение года.

Кроме истерики россиян Бен Ходжес указывает и на другие факторы, которые помогают ВСУ в войне. В частности, это касается ненависти между российским военным руководством, в которое входит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и владельцы своих армий Кадыров и Пригожин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский аналитик рассмотрел возможные сценарии будущего для России и указал наиболее вероятный — гипотеза варлордов.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе.