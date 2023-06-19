Американский генерал считает, что у Путина истерика из-за контрнаступления ВСУ

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Slava Kot
Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес рассказал о своем видении контрнаступления ВСУ. Во время разговора американский генерал заявил, что у Путина паника из-за действий украинской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Эспрессо".
Генерал США Бен Ходжес. Фото из открытых источников
По словам Бена Ходжеса, Украина находится в начальной точке контрнаступления, однако его основная фаза еще не началась. Американский генерал считает, что "Украина ступила на путь", которым освободит Крымский полуостров и выгонит российские войска со своей территории.
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Военный США утверждает, что первая фаза контрнаступления будет тяжелой, однако он надеется через несколько недель увидеть большие успехи украинской армии. Именно из-за таких действий россияне не понимают, что происходит на фронте.
Кроме истерики россиян Бен Ходжес указывает и на другие факторы, которые помогают ВСУ в войне. В частности, это касается ненависти между российским военным руководством, в которое входит глава Минобороны РФ Сергей Шойгу и владельцы своих армий Кадыров и Пригожин.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский аналитик рассмотрел возможные сценарии будущего для России и указал наиболее вероятный — гипотеза варлордов.
Также "Комментарии" писали о том, что россияне начали использовать новую тактику на фронте: танки-камикадзе.
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