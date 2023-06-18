Британская разведка указывает на пиковые потери россиян на фронте

Украинские военные. Фото из открытых источников

Разведывательные службы Великобритании обнародовали ежедневный отчет по ситуации в Украине, где указали на значительные потери российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны.

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Согласно отчету британских спецслужб, самые ожесточенные бои держат в Запорожской и Донецкой областях, в том числе и в районе Бахмута. Разведка Британии указывает, что по всем этим направлениям Украина продолжает вести наступательные действия и достигает незначительных успехов.

Единственным направлением, где российские войска имеют относительную эффективность, указывают на юг страны. Несмотря на это, британская разведка указывает на серьезные потери российских сил.

"Обе стороны несут значительные потери, причем потери россиян, вероятно, самые высокие со времен пика битвы за Бахмут в марте", — сообщают разведывательные службы Великобритании.

В марте украинская армия ликвидировала более 24 тыс. русских солдат. Напомним, что согласно информации от Генштаба по состоянию на 18 июня, общие потери личного состава РФ в войне в Украине составляют 219 820 военных. За последние сутки удалось ликвидировать 650 русских солдат. Также ВСУ уничтожили около 4 тыс. танков и более 7 тыс. боевых бронированных машин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в документации Европейского Союза указаны потери украинских и российских военных. Согласно этим документам, в Украине погибло около 13 тыс. военных. США указывает на большее количество – более 17 тыс. убитых украинских солдат. В документации ЕС потери россиян значительно выше и составляют более 185 тысяч военных.

Также "Комментарии" писали, что в Великобритании происходит их виля загадочных краж. Полиция утверждает, что следы ведут в Россию.