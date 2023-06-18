Британская разведка указывает на пиковые потери россиян на фронте

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Slava Kot
Украинские военные. Фото из открытых источников
Разведывательные службы Великобритании обнародовали ежедневный отчет по ситуации в Украине, где указали на значительные потери российской армии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Министерство обороны.
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Согласно отчету британских спецслужб, самые ожесточенные бои держат в Запорожской и Донецкой областях, в том числе и в районе Бахмута. Разведка Британии указывает, что по всем этим направлениям Украина продолжает вести наступательные действия и достигает незначительных успехов.
Единственным направлением, где российские войска имеют относительную эффективность, указывают на юг страны. Несмотря на это, британская разведка указывает на серьезные потери российских сил.
В марте украинская армия ликвидировала более 24 тыс. русских солдат. Напомним, что согласно информации от Генштаба по состоянию на 18 июня, общие потери личного состава РФ в войне в Украине составляют 219 820 военных. За последние сутки удалось ликвидировать 650 русских солдат. Также ВСУ уничтожили около 4 тыс. танков и более 7 тыс. боевых бронированных машин.Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в документации Европейского Союза указаны потери украинских и российских военных. Согласно этим документам, в Украине погибло около 13 тыс. военных. США указывает на большее количество – более 17 тыс. убитых украинских солдат. В документации ЕС потери россиян значительно выше и составляют более 185 тысяч военных.
Также "Комментарии" писали, что в Великобритании происходит их виля загадочных краж. Полиция утверждает, что следы ведут в Россию.
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