Подоляк прогнозирует распад России из-за действий Путина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Владимир Путин ускорил процессы распада Российской Федерации. В итоге страна будет меньше не только по площади, но и по своему влиянию на международной арене. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание РБК-Украина.

Советник главы ОП Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

Михаил Подоляк утверждает, что сейчас происходят исторические процессы по развалу России, ускоренные действиями Путина. Советник главы ОП указывает на "план Путина, включающий разрушение классической имперской России". Однако Путин это делает безотчетно, ведь находится в пузырьке и не понимает ситуации в мире. Таким образом, Подоляк прогнозирует распад РФ.

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"Россия должна быть гораздо более компактной страной, занимать гораздо меньшую глобальную позицию. Соответственно, ряд этнических регионов может отсоединиться – это то, что не было сделано в 1991 году", – считает Подоляк.

Кроме того, по словам Подоляка, Россия после трансформации не станет глобальной силой на международной арене.

"Будет страна совсем другого уровня, она уже не будет в G8, G20, в Совете Безопасности ООН, даже несмотря на то, что это ядерное государство", – говорит Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что советник главы ОП Михаил Подоляк указал на дату, когда закончится война в Украине и рассказал о статусе Путина в международной политике.

Также "Комментарии" писали о президенте Чехии Петре Павеле, который считает, что нужно следить за россиянами за рубежом. По его словам, они могут представлять угрозу для западного общества, ведь руководство РФ постоянно угрожает другим странам.