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Путин объявит мобилизацию: Гиркин озвучил пугающий для россиян прогноз

По мнению российского террориста, из 135-ти тысяч контрактников, о наборе которых ранее отчиталось российское Минобороны, большую часть выбили в боях ВСУ

сегодня, 10:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) выдал новый прогноз по поводу объявления всеобщей мобилизации в России, которая, как уверяет боевик, не за горами. Гиркин уверен, что российский диктатор Владимир Путин объявит о всеобщей мобилизации осенью 2023 года. Как передает издание "Комментарии", свое мнение террорист озвучил в своем "традиционном" эфире-монологе.

Путин объявит мобилизацию: Гиркин озвучил пугающий для россиян прогноз

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

"Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. Просто потому, когда Министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135, кажется, тысяч контрактников, стыдливо признается, что среди этих 135-ти тысяч уже значительная часть выбита в боях. Очень тяжелых боях — кровопролитных не только для противника", — заявил Гиркин.


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Он выразил сомнение, что у российской армии хватит "контрактников", чтобы продолжать войну против Украины, поэтому без мобилизации не обойтись. 

По словам боевика, если Минобороны и дальше будет медлить с пополнением рядов оккупантов, то ВСУ превзойдут в численности войско агрессора в несколько раз.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает переживать ночные атаки дронов, а также ракетные массированные удары со стороны РФ. Показательно, что одна из атак происходила на фоне визита в Киев африканской делегации с очередным мирным планом. Глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уже предупредил, что Европейский Союз не готов поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине, если та предусматривает заморозку войны. Ну, а сама Украина продолжает контрнаступательные действия, надеясь решить все задачи именно на поле боя, чтобы выйти на переговоры о справедливом мире с выгодных позиций. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политико-дипломатические, информационные и собственное фронтовые действия последнего времени, а также перспективы развития ситуации.




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