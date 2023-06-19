Путин объявит мобилизацию: Гиркин озвучил пугающий для россиян прогноз

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) выдал новый прогноз по поводу объявления всеобщей мобилизации в России, которая, как уверяет боевик, не за горами. Гиркин уверен, что российский диктатор Владимир Путин объявит о всеобщей мобилизации осенью 2023 года. Как передает издание "Комментарии", свое мнение террорист озвучил в своем "традиционном" эфире-монологе.

Игорь Стрелков-Гиркин. Фото: из открытых источников

"Мобилизацию, скорее всего, объявят осенью. Просто потому, когда Министерство обороны, которое сейчас отчитывается, что мы набрали 135, кажется, тысяч контрактников, стыдливо признается, что среди этих 135-ти тысяч уже значительная часть выбита в боях. Очень тяжелых боях — кровопролитных не только для противника", — заявил Гиркин.

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Он выразил сомнение, что у российской армии хватит "контрактников", чтобы продолжать войну против Украины, поэтому без мобилизации не обойтись.

По словам боевика, если Минобороны и дальше будет медлить с пополнением рядов оккупантов, то ВСУ превзойдут в численности войско агрессора в несколько раз.

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