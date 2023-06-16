Что важно понять о контрнаступлении ВСУ – как Украине реагировать на мирные планы

В пятницу, 16 июня, Украина продолжала переживать ночные атаки дронов, а также ракетные массированные удары со стороны РФ. Показательно, что это происходило на фоне визита в Киев африканской делегации с очередным мирным планом. Глава внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уже предупредил, что Европейский Союз не готов поддерживать африканскую мирную инициативу по Украине, если та предусматривает заморозку войны. Ну, а сама Украина продолжает контрнаступательные действия, надеясь решить все задачи именно на поле боя, чтобы выйти на переговоры о справедливом мире с выгодных позиций. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" политико-дипломатические, информационные и собственное фронтовые действия последнего времени, а также перспективы развития ситуации.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

В ближайший месяц мы получим важные ответы от саммита НАТО, от заседания Европейского Совета, и самое главное – от наших Сил обороны

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов рассуждает так:

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"Успехи наступательных операций украинской армии станут определяющим фактором во всех дипломатических переговорах. Даже военные эксперты не могут дать прогноз по длительности, масштабу и результатам наступательных действий. В любом случае, это навряд ли будет похоже на операцию "Багратион" времен Второй мировой или наступление на Сомме в период Первой мировой. Формат нынешней войны – это комплекс информационных, диверсионных, психологических операций, тайные переговоры элитных групп, медийные кампании – и всё это является частью общего плана".

По словам эксперта, стратегическая цель летнего наступления ВСУ – вынудить Российскую Федерацию признать неизбежность поражения и смириться с необходимостью вывода войск.

Эту формулу поддерживают не только все политические силы в Украине и украинское общество. Западные союзники выступают с публичными заявлениями в поддержку "формулы мира", а на уровне рабочих групп обсуждаются детали, графики и дополнения к каждому из пунктов. Планируется проведение Глобального саммита мира, для обсуждения деталей имплементации украинского мирного плана". "Именно полный вывод войск с территории Украины является самым спорным пунктом во всех дипломатических переговорах, – подчеркивает Игорь Попов. – Основным планом мирного урегулирования является "формула мира" Владимира Зеленского из 10 шагов.

Украинское руководство, продолжает эксперт, открыто выслушивает мирные предложения Китая или африканских стран, но на каждой встрече представляет свое видение и свой план. В результате, с каждым из проявляющих заинтересованность в достижении мира находятся общие направления для работы.

К примеру, уточняет эксперт, одним из приоритетов в сотрудничестве с Китаем является вопрос ядерной безопасности. С африканскими странами – это продовольственная безопасность и развитие программы "Grain from Ukraine".

Стратегические цели Украины остаются неизменными – полное восстановление территориальной целостности и получение стабильных гарантий безопасности, подчеркивает Игорь Попов. Но тактика в достижении этих целей будет зависеть в первую очередь от результатов наступательных операций.

"В ходе реализации мирных планов возможны паузы, а по некоторым пунктам и направлениям – торможение и сопротивление. В ближайший месяц мы получим важные ответы от саммита НАТО, от заседания Европейского Совета, и самое главное – от наших Сил обороны. И в зависимости от этого дипломатия будет продвигать те или иные направления наших планов мирного урегулирования", – констатирует эксперт.

Силы обороны Украины успешно решают поставленные командованием вопросы

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких акцентирует, что результаты футбольной встречи определяют не предматчевые пресс-конференции, не комментаторы трансляции и даже не болельщики на трибунах. Результат обеспечивают действия игроков, их подготовка и способность реализовывать тренерский замысел. И главное, не одобрение или свист трибун, а счет на табло, подчеркивает эксперт.

то всем нам следует с этим смириться. Если то эмоциональное беспокойство, которое вызывает во мне нехватка информации о ходе боевых действий, делает действия наших военных более успешным, – я готов с этим беспокойством мириться. Более того – я ДОЛЖЕН с этим мириться, потому что эффективность наших защитников важнее удовлетворения чьей-то любознательности обнародованием информации, которая может играть на руку врагу". "Учитывая это, лично мне непонятна истерика некоторых наших сограждан по поводу хода наступательных действий Сил обороны Украины, – признался Валентин Гладких. – Военные выполняют свою работу – и именно они должны определять какой информационный режим для них необходим. И, если они считают, что не стоит создавать информационную огласку о ситуации на фронте

Эксперт признался, что его не перестают удивлять некоторые украинцы, которые, систематически сталкиваясь с ложью россиян, до сих пор не могут осознать, что доверять можно только информации из отечественных официальных источников – прежде всего, уполномоченных государственных органов, о чем неоднократно говорил в том числе и президент Украины Владимир Зеленский.

и о якобы неэффективности западной техники и о неудачах на фронте. На фронте тяжело. Там не может быть не трудно. Не тяжело только на диванах, с которых истерят "эксперты", подпитав мозг информационной отравой из российских пабликов", – подчеркивает Валентин Гладких. "Такие люди продолжают удовлетворять свое любопытство, потребляя пропагандистский яд из российских источников, тянут его в украинское информационное пространство, помогая врагу распространять ложь и о наших потерях

На данный момент, продолжает он, учитывая обнародованную официальными лицами, в частности заместителем министра обороны Украины Анной Маляр, информацию можем констатировать, что Силы обороны Украины успешно решают поставленные командованием вопросы и, умело используя высокоэффективное западное оружие, наносят противнику тяжелые потери, в разы превышающие наши.

"Говорить об окончательных результатах оборонительных и наступательных действий преждевременно, – отмечает эксперт. – И выбирая между желанием поговорить о ходе боевых действий и необходимостью достичь результатов – следует правильно определять приоритеты".

Все мирные планы – и китайский, и ватиканский, и индонезийкий, и африканский – в сути своей имеют три варианта развития событий

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко поделилась таким мнением:

Хоть они были и рамочные, но в виду особой позиции КНР, максимального опасения США, что Пекин, по примеру Москвы, может попытаться сделать ставку на силовые методы – и напасть на Тайвань, именно эти идеи обсуждались чаще всего. Даже не в формате текста (предложений как таковых не было, лишь общие моменты), а в формате того, что Китай вышел с некими предложениями". "Мирный план от Африки, подробности которого пока толком так и не ясны – лишь один из многих. Их в этом году предлагали уже Китай, Ватикан, Индонезия. Наиболее обсуждаемыми стали китайские предложения

Так что, отмечает эксперт, не следует расценивать африканскую инициативу как нечто особенно или то, от чего станут отталкиваться, обсуждая гипотетические переговоры.

"Думаю, все планы – и китайский, и ватиканский, и индонезийкий, и африканский – в сути своей имеют три варианта развития событий. Некие кулуарные договоренности, победы одной из сторон (верим, что – Украины) или "заморозка" конфликта. И на данный момент идет тестирование этих вариантов планов со стороны концепции. Дипломатические переговоры строятся именно вокруг этого", – считает Екатерина Одарченко.

Она сомневается, что тот же африканский план – автономен.

"Вряд ли лидеры стран Африки, которые ездят с этими предложениями сейчас по Европе, Украине и теперь собираются в Россию, сами это всё написали. Не настолько они "в теме" того, что происходит, – поясняет эксперт. – Следует учитывать, что часть африканских стран страдает от действий вагнеровцев, от пошатнувшейся из-за действия РФ продовольственной безопасности. При этом у самой России есть влияние на часть африканских стран. Еще большее – у Китая. И именно их тени могут просматриваться за нынешними предложениями. В то же время, из ситуации с "миротворчеством" каждая страна пробует вынести какой-то позитив лично для себя. Взять ту же Турцию. Но, в любом случае, время для переговоров пока не пришло, что четко дают понять и Киев, и Москва. А стало быть – пока продолжат говорить пушки. Что не отменяет попытки параллельно наводить некие дипломатические мосты. Ведь любая война всегда заканчивается именно переговорами. Нам важно, чтобы эта закончилась переговорами на наших условиях – и справедливым миром".

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