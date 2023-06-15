Потери Украины и РФ в войне – кто выигрывает на информационном фронте

В России прекратили публиковать некрологи о погибших в Украине, через которые независимые СМИ отслеживали и сообщали о плюс-минус реальных потерях армии агрессора. А в Генштабе ВСУ недавние заявления российского президента Владимира Путина о якобы колоссальных потерях Украины в процессе контрнаступления назвали "самовнушением". Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что украинская армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном. Что можно сказать об информационной войне последнего времени? Кто и почему выглядит тут более убедительным? Какими могут быть последствия, когда стороны начнут узнавать правду о том, что происходит на фронтах, каковы потери и так далее? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Российская пропаганда, в том числе их президент и говорящие головы из МО, переплюнули себя, фантазируя о потерях украинцев и в разы уменьшая собственные

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт, полковник Влад Волошин подчеркивает, что все сообщения о количестве погибших можно назвать информационной войной.

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"У российской армии точно погибло уже в районе 220 тысяч. Причем, эти данные Генштаба ВСУ соответствуют тем цифрам, которые приводит ряд международных организаций, которые занимаются подсчетом потерь сторон в этом конфликте", – отмечает эксперт.

По его словам, ложная статистика, которую генерирует российская пропаганда и Минобороны страны-агрессора, вызывают уже негодование внутри самой РФ. Тот же главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин, комментируя данные МО РФ, называет их ложью.

"Впрочем, сам Пригожин тоже занижает потери вагнеровцев. Их кладбища разбросаны по всей России. Но некоторых хоронят просто в котлованах. Безымянно. Между тем, только во время штурмов Соледара и Бахмута, полегло около 50 тысяч наемников. Да и представителей регулярной армии выкосили в тех районах немало", – акцентирует полковник.

Понятно, продолжает он, что ВСУ, особенно в процессе контрнаступления, тоже несут потери. Но они, уверяет Влад Волошин, в разы меньше потерь тех же россиян, которые обороняются.

"Суть в том, что украинская армия воюет по натовским стандартам. А их принцип – максимально беречь личный состав, делать ставку на новые виды вооружений, боевой техники, – поясняет полковник. – Неудивительно, что российская пропаганда, в том числе их президент и говорящие головы из МО, переплюнули себя, фантазируя о потерях украинцев и в разы уменьшая собственные. Неудивительно и то, что российские власти запретили всем медиа писать даже околоистинные данные об этой войне, проводить расследования. Ведь правда может спровоцировать социальный взрыв даже в закрепощенном российском обществе. Между тем, Кремлю всё труднее скрывать, что война пришла фактически в каждую российскую семью. Есть сарафанное радио, есть соцсети, Интернет. Учитывая это, уровень доверия к власти в РФ падет – и будет снижаться. Что, конечно, на руку нам".

В каком-то роде РФ пытается повторить то, как СССР скрывал правду о потерях в Афганской войне

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

"Следует понимать, что по уровню свобод, по силе гражданского общества, украинское и российское общества – совершенно противоположные. Россия проигрывала информационную войну на внешнем векторе, самой Украине. Потому что слишком давно мы раскусили, что составляющая российской пропаганды — ложь. Однако для внутренней аудитории, для т.н. "глубинного народа" (не критически мыслящего креативного класса, который или сбежал, или посажен, или боится высунуться, а для путинского ядерного электората) – всё идет вполне себе по плану. Этот "пипл" заглатывал всё, что ему вбрасывали. И сейчас, в такой теме как потери, становится очевидным преимущество России как страны закрытого типа, подавленных свобод. Свои потери там изначально засекретили. К тому же, готовились к блиц-кригу. Ну, а победителей – кто осудит? Со временем бы потери узнали, но это уже не имело бы значения, в случае, если бы т.н. "СВО" пошла по плану. Однако — не пошла".

И примерно с конца прошлого — начала этого года, Кремль начал переключать пропаганду и население на долгосрочную войну, подчеркивает эксперт. Акцентируя, что недавний разговор Путина с военкорами – именно об этом. Такая себе программная речь в стиле – мы будем воевать, воевать и воевать.

"У тоталитарного государства, да еще и обладающего такими ресурсами как РФ, механизмов для ведения войны и сокрытия ее последствий – предостаточно. Так что и к теме потерь они подходят гораздо проще. Запретить публиковать некрологи. Не украшать места захоронения погибших флагами. И так далее. В каком-то роде – попытка повторить то, как СССР скрывал правду о потерях в Афганской войне. Все как бы догадываются, что потери есть – и немалые. Но детально тему не поднимают, не обсуждают. Да и само общество этого не особо хочет", – поясняет Алексей Голобуцкий.

По его словам, расчет Запада на то, что большие потери, затягивающаяся война вызовут у россиян какой-то масштабный протест, изначально был неверным. Тут Кремль всё просчитал, уверен эксперт.

"Из больших городов мобилизуют минимум. Нахватывают в основном из национальных окраин, из беднейших депрессивных районов, где участие в войне – единственный социальный лифт. И некоторые родственники чуть ли не выталкивают мужчин на войну. Так что информационно и организационно тут Россия выигрывает", – считает Алексей Голобуцкий.

В Украине, продолжает он, ситуация намного сложнее. И потому что у нас меньше ресурсов, и потому что мы намного свободнее.

"У нас есть гражданское общество. Есть запрос на правду даже в непредназначенных для абсолютной правды военных условиях. Но есть и логичное желание власти не оглашать всей правды, в том числе о потерях. Это ведь однозначно сыграет на руку врагу. И точно не добавит нам бодрости. Сознательное, взрослое украинское общество, в отличие от российского инфантильного, понимает это. Но, во-первых, не всё украинское общество еще повзрослело в смысле гражданственности. Во-вторых, даже у понимающей части это самое понимание – заканчивается", – отмечает эксперт.

Беда еще и в том, поясняет он, что нам то и дело рассказывают, будто война может закончиться скоро – чуть ли не к концу лета или концу года.

"А на самом деле, она будет долгой, – уверен Алексей Голобуцкий. – Мы не хотим этого слышать, нам не хотят это говорить. Но все действия России говорят именно об этом. И к этому надо быть готовыми. Как и к тому, что потери в итоге будут колоссальными. Но в РФ с ее тоталитаризмом, пропагандой, огромной площадью и количеством населения, примерно в четыре раза превышающим украинское, скрыть масштабы потерь гораздо легче. А у нас, даже, если они не оглашаются, их видно по стремительно растущим кладбищам в целом и аллеям павших героев – в частности. Посмотрим, какой будет в итоге реакция общества. Но можно не сомневаться, что в Украине – более острой, чем в России".

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