В России прекратили публиковать некрологи о погибших в Украине

Правительство Хакасии, сибирской республики в РФ, отказалось от публикации некрологов о погибших в Украине по просьбе Минобороны. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Сибирь.Реалии.

Кладбище вагнеровцев

По словам одного из собеседников редакции, пресс-служба правительства перестала публиковать данные о погибших в Украине военных и наемниках из "ЧВК Вагнер", поскольку их используют "Русская служба Би-Би-Си" и "Медиазона" для подсчета потерь российской армии. Открытые данные сильно расходятся с сообщениями Минобороны, которое в последний раз называло общее количество потерь в сентябре 2022 года. Тогда Сергей Шойгу заявил, что в Украине убито 5 937 российских военных. 26 апреля правительство Хакасии в последний раз опубликовало некролог из Украины — сообщение о гибели депутата Верховного Совета Дмитрия Иванова, воевавшего в составе "ЧВК Вагнер" под Бахмутом. 18 мая глава Хакасии Валентин Коновалов вручил награды семьям военнослужащих, о смерти которых стало известно в ноябре 2022 года и январе 2023 года. В пресс-службе правительства Хакасии от комментариев отказались.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Журналисты "Русской службы Би-Би-Си" и "Медиазоны" подтвердили гибель 25 218 человек, воевавших на стороне России. Согласно открытым данным, погибли, по меньшей мере, 135 человек из Хакасии. "Русская служба Би-Би-Си" при этом сообщает, что в ходе вторжения в Украину Россия, по наиболее консервативным оценкам, могла потерять 50 тысяч человек погибшими. Безвозвратные потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 225 тысяч человек.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня в Украине в ходе борьбы с широкомасштабным вторжением РФ уничтожено более 216 тысяч захватчиков.

Тем временем, Путин сравнил Украину с Российской Федерацией.

Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины.

А бывшая монахиня рассказала, как зарабатывают деньги в монастыре.