Бывшая монахиня рассказала, как зарабатывают деньги в монастыре

Монахиня рассказала, как зарабатывала деньги. Фото из открытых источников

Кэрри-Эйлин Чафф несколько лет была монашкой, однако решила отойти от религиозной жизни. Сейчас у американки другие привычки, однако иногда она рассказывает в соцсетях об эпизодах из жизни в монастыре. В одном из роликов она объяснила, откуда монахини берут деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Tik Tok Кэрри-Эйлин Чафф .

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Кэрри-Эйлин Чафф из американского штата Пенсильвания в подростковом возрасте пережила то, что она сегодня описывает как "сильную духовную трансформацию", побудившую ее уйти в монастырь. Спустя неполных шесть лет она решила покинуть этот путь. В настоящее время Керри-Эйлин замужем и является матерью шестерых детей и активно пользуется TikTok, где у нее почти 300 тыс. подписчиков.

В этом приложении она раскрыла некоторые малоизвестные факты из религиозной жизни, в частности Керри-Эйлин затронула и финансовые вопросы.

"Это индивидуальное дело каждого монастыря. Некоторые монахини работают учителями или медсестрами и получают деньги за свою работу", — говорит Керри-Эйлин и добавляет, что в монастырях также продают художественные и ремесленные работы.

Оказалось, что деньги заработанные деньги Керри-Эйлин не может оставить себе. Она отдавала их старшим монахиням, которые распределяли финансы для нужд религиозной общины. Бывшая монахиня также поделилась информацией, каким способом монастырь получал больше средств.

"Деньги мы зарабатывали преимущественно на пожертвованиях. Мы также организовывали ретриты и из этого получали больше денег", — рассказала Керри Эйлин.

Ретрит – это определенные духовные практики, сосредоточенные на улучшении ментального и духовного состояния.

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