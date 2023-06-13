Бывшая монахиня рассказала, как зарабатывают деньги в монастыре

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Slava Kot
Монахиня рассказала, как зарабатывала деньги. Фото из открытых источников
Кэрри-Эйлин Чафф несколько лет была монашкой, однако решила отойти от религиозной жизни. Сейчас у американки другие привычки, однако иногда она рассказывает в соцсетях об эпизодах из жизни в монастыре. В одном из роликов она объяснила, откуда монахини берут деньги. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Tik Tok Кэрри-Эйлин Чафф .
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Кэрри-Эйлин Чафф из американского штата Пенсильвания в подростковом возрасте пережила то, что она сегодня описывает как "сильную духовную трансформацию", побудившую ее уйти в монастырь. Спустя неполных шесть лет она решила покинуть этот путь. В настоящее время Керри-Эйлин замужем и является матерью шестерых детей и активно пользуется TikTok, где у нее почти 300 тыс. подписчиков.
В этом приложении она раскрыла некоторые малоизвестные факты из религиозной жизни, в частности Керри-Эйлин затронула и финансовые вопросы.
Оказалось, что деньги заработанные деньги Керри-Эйлин не может оставить себе. Она отдавала их старшим монахиням, которые распределяли финансы для нужд религиозной общины. Бывшая монахиня также поделилась информацией, каким способом монастырь получал больше средств.
Ретрит – это определенные духовные практики, сосредоточенные на улучшении ментального и духовного состояния.
Также "Комментарии" писал, сколько денег в Украине зарабатывают церкви.
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