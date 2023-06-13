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О потерях: в Генштабе ВСУ отреагировали на последние заявления Путина

В ВСУ прокомментировали заявления Путина о потерях во время продолжающегося контрнаступления

сегодня, 22:50
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Автор:

Константин Куликов

В Генеральном штабе ВСУ последние заявления российского президента Владимира Путина о якобы потерях Украины назвали "самовнушением". Об этом, как сообщают "Комментарии", в эфире Радио Свобода заявил Андрей Ковалев, пресс-офицер 112 бригады Территориальной обороны ВСУ.

О потерях: в Генштабе ВСУ отреагировали на последние заявления Путина

Бойцы ВСУ в освобожденном в ходе контрнаступления селе

"Это самовнушение, самоубеждение. Мы же знаем, что на самом деле с Путиным его советники общаются на языке папочек и отчетов. Нужно было подавать победные реляции, не сообщать ему, что фактически украинцы имеют успех, проводят активные наступательные действия. Поэтому пытаются свои поражения на фронте объяснять тем, что они якобы мощно сражаются, уничтожают украинскую технику и рисуют какие-то невероятные цифры", – сказал он в программе Свобода Live.


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Представитель Генштаба напомнил, что на прошлой неделе российское оборонное ведомство обнародовало видео якобы "уничтожения" украинской техники.

"Очень странно, но эти вот якобы украинские танки напоминают действительно комбайны, которые просто работают в поле. Об этом уже рассказали все аналитики. Это даже высмеял террорист Пригожин. Очевидно, что такие заявления и такие видео нужны больше для успокоения российского народа, электората традиционным российским лозунгом, что так называемое СВО идет по плану", – добавил Ковалев.

Президент России Владимир Путин 13 июня на встрече с блоггерами, авторами телеграмм-каналов и военными корреспондентами российских СМИ заявил, что во время наступления украинских войск за последнюю неделю потери России в десять раз ниже, чем потери Украины. При этом цифры погибших и раненых Путин не назвал. Путин сказал, что российские войска потеряли 54 танка, а украинские якобы – 160 танков. Это впервые, когда Россия официально озвучила свои потери в технике во время украинского контрнаступления.

Заявление Путина прозвучало на фоне сообщений о переходе украинских войск в наступление. В Минобороны Украины 13 июня сообщили о наступательных операциях на трех направлениях – Бахмутском, Торецком и Бердянском.

Тем временем, в России перестали публиковать некрологи о погибших в Украине.

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