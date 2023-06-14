В Минобороны рассказали о соотношении потерь ВСУ и россиян по двум направлениям

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, почему ВСУ не публикуют данные о потерях украинской армии и сообщила о соотношении потерь на Бахмутском и Запорожском направлениях контрнаступления. Они в пользу ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Анна Маляр

"Украинская армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном", — говорит Анна Маляр. — "Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно стратегическим группировкам войск, которые сейчас наступают, то за прошедшую неделю цифры таковы: по "Хортице" (это там где Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в дев пять раз; по "Таврии" (там где Запорожское и Бердянское направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

По словам Маляр, цель российских фейков – деморализация украинского общества и создание паники.

Кроме того, она напомнила, что замалчивание собственных потерь непосредственно во время войны — общепринятая практика всех армий мира.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя", — отмечает чиновник.

Между тем США "изменили тональность" относительно ракет ATACMS для Украины.

СБУ сообщила о подозрении идеологу рашизма.

А Илон Маск нанял на работу 14-летнего гения.

Компания Илона Маска SpaceX наняла нового программиста. Им оказался 14-летний гений Кайран Куази. Парень в середине июня станет одним из самых молодых выпускников университета Санта-Клара за его более чем 172-летнюю историю.

