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В Минобороны рассказали о соотношении потерь ВСУ и россиян по двум направлениям

О соотношении потерь на Бахмутском и Запорожском направлении рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр

сегодня, 19:49
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Автор:

Константин Куликов

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, почему ВСУ не публикуют данные о потерях украинской армии и сообщила о соотношении потерь на Бахмутском и Запорожском направлениях контрнаступления. Они в пользу ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

В Минобороны рассказали о соотношении потерь ВСУ и россиян по двум направлениям

Анна Маляр

"Украинская армия во время наступления несет в разы меньшие потери по сравнению с оккупантами, несмотря на фейки россиян об обратном", — говорит Анна Маляр. — "Если говорить о соотношении погибших по двум оперативно стратегическим группировкам войск, которые сейчас наступают, то за прошедшую неделю цифры таковы: по "Хортице" (это там где Бахмутское направление) – у врага погибших в 8,73 раза больше, почти в дев пять раз; по "Таврии" (там где Запорожское и Бердянское направления) – погибших у врага в 5,3 раза больше, чем у нас".


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По словам Маляр, цель российских фейков – деморализация украинского общества и создание паники.

Кроме того, она напомнила, что замалчивание собственных потерь непосредственно во время войны — общепринятая практика всех армий мира.

"Я хочу напомнить, что во время войны ни одна из сторон не обнародует точные данные о своих потерях, потому что этим может воспользоваться враг для прогнозирования дальнейших действий противника на поле боя", — отмечает чиновник.

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