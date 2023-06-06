"Барон Мюнхгаузен отдыхает": Пригожин высмеял Шойгу

Вчера и рашисты, и Минобороны Украины признали ограниченные контрнаступательные действия ВСУ, в частности на Бахмутском направлении. При этом Минобороны РФ распространило данные об украинских потерях, которые сегодня показательно высмеял главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, конкурирующий с главой Минобороны РФ Шойгу.

Шойгу и Пригожин

Так, министерство обороны России сделало заявление об уничтожении более 1500 украинских военных, 28 танков, из них 8 Leopard производства ФРГ, 3 колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

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"Многим эти цифры кажутся завышенными. Как вы можете оценить такие потери противника", — поинтересовались у Пригожина российские СМИ.

"Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян – с такими потерями, — заявил в ответ Пригожин. — Чтобы уничтожить полторы тысячи человек, это должна быть такая бойня, в сутки, на протяжении километров 150, что мама не горюй. Поэтому я думаю, что это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз".

Напомним, что рашисты заявляли о боях на направлениях Соледара и Угледара и попытках Сил обороны наступать. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила об успешном продвижении ВСУ в районе Бахмута, где, по ее словам, украинские силы заняли господствующие высоты.

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