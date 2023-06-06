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Российские добровольцы: "Мы покажем, каким должно быть настоящее государство Россия"

Легион "Свобода России" попросил армию РФ прекратить обстреливать Шебекино

сегодня, 21:31
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Автор:

Константин Куликов

Легион "Свобода России", который воюет на стороне Украине против путинского режима,  сделал официальное обращение к руководителям "так называемой контртеррористической операции в Белгородской области". Об этом сообщают "Комментарии".

Российские добровольцы: "Мы покажем, каким должно быть настоящее государство Россия"

Российские добровольцы из легиона "Свобода России"

Они призвали российских военных прекратить обстреливать Шебекино и пообещали на этом населенном пункте продемонстрировать, "каким должно быть настоящее государство Россия".


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"Ранее мы вместе с РДК обращались к трусу-губернатору Гладкову, чтобы он прекратил бессмысленные убийства и уничтожение русских людей на русской земле, но видим, что он не влияет на ситуацию, поэтому наше обращение к руководителям данной операции и к центру принятия решений, — заявили на своем телеграмм-канале легионеры. - Мы призываем вас прекратить боевые вылеты, авиационные удары, бомбардировки, артиллерийские обстрелы и ракетные удары приграничных с Украиной территорий! От ваших действий страдают простые русские люди, их дома, объекты критической инфраструктуры, заводы, предприятия. Мирные жители области не заслужили быть убитыми своими же братьями. Мы хотим их спасти, и спасти всю Россию".

"Это уже освобожденная территория Свободной России, и мы – русские, теперь здесь наведем порядок, а главное покажем каким должно быть настоящее государство Россия. Россия будущего, в которой хочется жить, а не выживать!", — заявляют российские добровольцы.

Кроме того, они обратились к жителям Шебекино и Белгородской области, призвав их оставаться в безопасности, в случае объявления тревоги — прятаться в укрытиях.

"Совсем скоро вы сможете вернуться в свои дома, а те, которые были разрушены в ходе этой освободительной операции – будут отстроены!", — пообещали шебекинцам бойцы легиона "Свобода России".

Тем временем, в РФ заговорили о проблеме мигрантов: "Каждый пятый не говорит по-русски".

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