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В ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине

Антониу Гутерриш подверг критике деятельность Россия, которая привела к прорыву Каховской ГЭС.

сегодня, 19:19
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Автор:

Slava Kot

В ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине

Генсек ООН Антониу Гутерриш. Фото из открытых источников

Генсек ООН Антониу Гутерриш отреагировал на повреждение дамбы на Каховской ГЭС и подверг критике российское вторжение. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.


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Антониу Гутерриш заявил, что сейчас и у Организации Объединенных Наций нет независимой информации о том, что стало причиной прорыва дамбы в Украине. Несмотря на это, генсек ООН раскритиковал деятельность РФ, заявив, что "еще одно разрушительное последствие российского вторжения в Украину".

Гутерриш призвал мировое сообщество действовать для международного права и назвал прорыв монументальной катастрофой.

"Нападения на мирных жителей и критическую гражданскую инфраструктуру должны прекратиться. Мы должны действовать, чтобы обеспечить подотчетность и уважение международному гуманитарному праву", — сказал Антониу Гутерриш и добавил, что это "монументальная гуманитарная, экономическая и экологическая катастрофа".

Генсек ООН сообщил, что в настоящее время организация координирует свою работу с украинским правительством, чтобы прислать вещи первоочередной необходимости, в частности, питьевую воду и таблетки для очистки воды.

Напомним, что около двух ночи произошли взрывы, повредившие дамбу Каховской ГЭС. Как следствие, несколько десятков населенных пунктов были затоплены, а более 16 тыс. граждан потеряли свои дома.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН из-за подрыва ГЭС.

Также "Комментарии" писали, что в Укргидроэнерго рассказали, когда следует ожидать пик разлива Каховского водохранилища из-за прорыва дамбы на Каховской гидроэлектростанции.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/un-chief-says-ukraine-dam-burst-a-consequence-russias-invasion-2023-06-06/
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