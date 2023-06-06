Из-за подрыва Каховской ГЭС погибло большинство животных зоопарка в Новой Каховке, - UAnimals

Представители зоозащитной организации UAnimals заявили на своей странице в Фейсбук о гибели животных в зоопарке в Новой Каховке, которую контролируют оккупанты. Гибель произошла из-за катастрофического затопления, вызванного подрывом Россией Каховской ГЭС. Об этом сообщают "Комментарии".



Фото со страницы UAnimals в Фейсбук

"Друзья, мы пообщались с руководством зоопарка "Сказочная дубрава", что в оккупированной Новой Каховке. Нам подтвердили, что зоопарк полностью затоплен и спастись могли только лебеди и утки, — говорится в сообщении. — Человек, с которым мы говорили (не называем имени из соображений безопасности), сказала: "Мы всеми силами пытались сохранить зоопарк в оккупации. Теперь его больше не существует".



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Также зоозащитники заявили:

"Эта катастрофа (подрыв ГЭС — ред.) убивает экологию и негативно повлияет на жизнь сотен тысяч людей в последующие годы. Обмеление Днепра приведет к уничтожению разнообразия животных и растений, проблемам с водоснабжением для людей и сельскохозяйственных угодий и создаст угрозу эпидемиологической ситуации в Черноморском регионе. UAnimals в очередной раз призывает мир наказать Россию за убийства и экоцид".

В свою очередь Россия отрицает сам факт существования зоопарка:

"Информация о гибели животных в зоопарке Новой Каховки из-за подтопления после разрушения Каховской ГЭС не соответствует действительности, — заявили в российском ТАСС. — В городе нет зоопарка, пояснил представитель экстренных служб городского округа. Украинские СМИ ранее сообщили о гибели бобров, лебедей, собак в Новой Каховке. В публикациях изданий отмечалось, что якобы затопило зоопарк, в котором находилось около 300 животных".

Тем временем, ООН отреагировала на подрыв дамбы в Украине.

В Укргидроэнерго рассказали, когда следует ожидать пика разлива Каховского водохранилища.

А моряки массово судятся с Кабмином из-за скандального постановления.