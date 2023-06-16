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Россия ночью атаковала Украину "Шахедами": как сработала ПВО

ПВО сработала на отлично - все вражеские дроны были сбиты

сегодня, 07:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Страна-агрессор для очередной атаки по Украине использовала дроны-камикадзе типа Shahed этой ночью. Силами и средствами противовоздушной обороны вражеские беспилотники были сбиты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Россия ночью атаковала Украину "Шахедами": как сработала ПВО

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"Этой ночью Российская Федерация совершила очередной авиационный удар по Украине — задействовала 2 иранских ударных БпЛА типа "Shahed", — говорится в сообщении.


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Все дроны противника были выявлены и успешно уничтожены нашей ПВО, добавили в военном командовании.

Стоит отметить, что около полуночи в южных, а также северных областях Украины была объявлена воздушная тревога, и в командовании Воздушных сил сообщили о группе ударных беспилотников противника, а также предупредили об угрозе ракетных атак. Впрочем, вскоре тревога была отменена.

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0dPywGa4GNEVU4faKyy664STksZCcNbnqSooW5FYSejZEHfcaKNk1sn45gg9QbzEUl
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