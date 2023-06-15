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Контрнаступление ВСУ: стало известно, насколько вглубь к противнику, продвинулись Силы обороны

ВСУ продолжают выгонять врага с украинской земли. В ходе осуществления наступательных операций наше войско уже освободило от оккупантов более 100 километров квадратных Украины. Успехи Сил обороны, хорошо видны за последние семь дней

сегодня, 14:35
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом на брифинге сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Украины Анны Маляр, пишут "Коментарии".

Контрнаступление ВСУ: стало известно, насколько вглубь к противнику, продвинулись Силы обороны

Насколько продвинулись ВСУ на фронте. Фото с открытых источников


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"В течение последней недели наши войска продвинулись в глубину противника до 3 км в районе населенного пункта Малая Токмачка и до 7 км южнее Великой Новоселки. Освобождены 7 населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях", — подчеркнул Громов.

При этом Громов добавил, что ВСУ, мощной обороной, не дают россиянам завладеть Марьинкой и оцепить Авдеевку.

По словам же заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на юге страны, происходит постепенное продвижение наших военных. Однако там продолжаются интенсивные бои.

"Враг оказывает мощное сопротивление. Там Вооруженные силы сталкиваются со сплошным минированием полей. Там мы сталкиваемся с использованием дронов-камикадзе, с интенсивными обстрелами", — отметила Маляр.

В то же время, враг, как и мы, совершает наступательные и оборонные действия, подчеркнула заместитель министра обороны Украины.

" Не торопим время. Соблюдаем информационную дисциплину и даем нашим воинам возможность делать неприятные сюрпризы врагу. Наши мужественные защитники и защитницы продолжают демонстрировать чрезвычайную храбрость и постепенно продвигаться вперед на самых сложных рубежах", — подытожила Маляр.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LMWY1oBnZwU
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