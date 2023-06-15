Контрнаступление ВСУ: стало известно, насколько вглубь к противнику, продвинулись Силы обороны

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Белоокая Ира
Об этом на брифинге сообщили заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов и заместитель министра обороны Украины Анны Маляр, пишут "Коментарии".
Насколько продвинулись ВСУ на фронте. Фото с открытых источников
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При этом Громов добавил, что ВСУ, мощной обороной, не дают россиянам завладеть Марьинкой и оцепить Авдеевку.
По словам же заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, на юге страны, происходит постепенное продвижение наших военных. Однако там продолжаются интенсивные бои.
В то же время, враг, как и мы, совершает наступательные и оборонные действия, подчеркнула заместитель министра обороны Украины.
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