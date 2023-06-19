Что сейчас происходит на фронте – с чем связаны паузы в наступательных действиях ВСУ

Наступательные действия украинских Сил обороны продолжаются уже около двух недель. Представители американского Института изучения войны (ISW) не исключают, что ВСУ могут временно приостановить продвижение вперед, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. В эстонской разведке заняты подсчетом потерянной в боях с россиянами западной техники, а британская сообщает, что оккупационная армия несет значительные потери. Какие выводы можно сделать на данный момент касательно наступательных действий ВСУ? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Происходит большое маневрирование, к которому врага принуждаем мы, оттягивая его силы и средства

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж акцентирует, что стратегически инициатива сейчас – на нашей стороне. Россия, по его словам, не может уже навязывать нам серьезные боевые действия даже тактического уровня. ВСУ же начали действовать очень гибко, прорабатывая разные действия для прорыва обороны противника.

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на Запорожское направление (предполагая, что мы начинаем там готовить стратегическую наступательную операцию). То есть, происходит большое маневрирование. К которому врага принуждаем мы, оттягивая его силы и средства. И периодически проводя мощные наступательные операции в отдельных секторах". "Пока можно говорить о первом этапе контрнаступательных, а точнее — наступательных действий. Это лишь подготовка, прощупывание почвы, разведка боем, – считает генерал. – ВСУ наносят удары в отдельных точках, где возможны в будущем стратегические наступательные операции. Или же используют отвлекающие форматы, растягивая силы и средства противника. Оккупанты перебрасывают их с Луганской области — в Донецкую (на Бахмутское или Авдеевское направления, где мы контратакуем, либо заходим с флангов), переносят с левобережья Херсонской области

Так, на Запорожском направлении, как уже сообщила пресс-служба Генштаба, у нас есть успехи в районе ряде других населенных пунктов.

"Что-то ВСУ уже взяли под свой непосредственный контроль, что-то – под огневой контроль. Это очень важно, так как противник начинает концентрировать туда свои войска. А мы начинаем маневрировать на других направлениях, – поясняет Николай Маломуж. – Так что идет позиционная, широкоплановая разведка боем. Постоянная дезориентация противника. Разбалансирование его войск. Именно ВСУ сейчас диктуют повестку дня на фронте".

В то же время, отмечает эксперт, говорить о стратегических успехах пока рано. По его мнению, тут уместна, но в отношении наших усилий, знаменитая фраза российской пропаганды "мы еще не начинали". Об этом, кстати, говорят и западные аналитики, разведчики, военные эксперты.

В день оккупационные войска могут терять там убитыми и ранеными более четырех рот, под 80 единиц военной техники (танки, БМП, БТР, вертолеты, беспилотники, гаубицы и так далее). Массово уничтожаются места хранения боеприпасов агрессора", – подчеркивает эксперт. "Не брошены вперед бригады прорыва, новейшие виды вооружения и техники – массово. Не было проведения мощных наступательных операций, включающих отвлекающие действия. Зато идет серьезное уничтожение сил и средств противника на том же Запорожском направлении. О чем постоянно сообщает командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский

То есть, продолжает он, параллельно с оперативным форматом действий по прощупыванию обороны противника, с продвижением в определенных ситуациях, созданием плацдармов для ударов с флангов, мы еще и уничтожаем силы и средства захватчиков, которые они концентрируют в том или ином месте.

"Токмак, Бердянск – множество других примеров. Отличный прием в плане будущих стратегических операций – уничтожение заранее ряда линий обороны, включая резервы. Можно констатировать: наступательная операция тактического уровня уже началась, она еще не имеет полных очертаний, но формирует предпосылки для проведения стратегических наступательных операций, – акцентирует генерал. – Те аналитики, которые говорят, что где-то что-то мы приостановили – тоже правы. Мы не лезем напролом. Мы делаем выводы, принимаем определенные решения, учитывая оперативную обстановку. Но мы точно продолжим идти вперед. Грамотно спланировав главные удары. И проведя всё так, что враг будет дезориентирован, а в итоге – повержен".

Ярким доказательством того, что у нас, в отличие от противника, всё реально идет по плану, стало то, что российская пропаганда завелась не на шутку

Телеведущий, медиаэксперт, политический обозреватель Сергей Дойко рассуждает следующим образом:

"Есть такое выражение — победа любит подготовленных. Именно так наши вооруженные силы готовят победу. Где-то происходит зондирование расположений противника. Где-то концентрируются и готовятся к прорыву наши резервы. Тактика может казаться нединамичной, но это – до поры, до времени. ВСУ, тем более при таком опытном командовании, какое сейчас имеют, делают всё спокойно, постепенно — и с дальним прицелом. А я, как подавляющее большинство украинцев, доверяю ВСУ, нашему командованию".

По мнению эксперта, ярким доказательством того, что у нас, в отличие от противника, всё реально идет по плану, стало то, что российская пропаганда завелась не на шутку. И даже Путина уже приходится подтягивать, чтобы тот рассказывал, какие у ВСУ якобы потери, как Россия якобы готова к миру.

есть угроза ЧП на Запорожской АЭС. Есть вообще ядерный шантаж и перетаскивание тактического ядерного оружия в Беларусь. Может, не надо входить в особый клинч, а то – как бы ни стало хуже. Но это, как уверял меня Ванетик, позиция меньшинства. Основная же масса американского общества, политиков, чиновников, представителей адекватной прессы – верят в успех ВСУ. Подчеркивая, что дело украинцев – правое, есть высокая мотивация, отличная поддержка". "Путин тряс перед африканскими "миротворцами" неким Стамбульским договором, жаловался, что Украина обманула доверчивых россиян. Забывая, что именно Россия вероломно, без объявления войны, абсолютно по стопам гитлеровской Германии, напала на Украину. Что она – агрессор, а мы защищаем свою землю, своих людей, – подчеркивает Сергей Дойко. – Именно так это воспринимается основной частью цивилизованного мира. Включая США. В беседе со мной адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик акцентировал, что в Штатах есть две позиции касательно украинского контрнаступления. Первая (большинство) – оно уже идет, просто пока не началось в полной мере. Но силы накоплены, опыт есть и результат, скорее всего, будет положительным для Украины. И после успехов на ВСУ поле боя будет создана реальная почва для переговоров – с сильной позицией Украины. Вторая позиция (меньшинство) считает, что контрнаступление либо не принесет ожидаемых Киевом плодов, либо вообще не нужно. Мол, Путин отдал приказ взорвать плотину Каховской ГЭС

Ну, а некие паузы в наступательных действиях, не столь динамичное развитие событий, как некоторым хотелось бы в данном контексте – это скорее тактика, профессиональная военная мудрость, поясняет Сергей Дойко. Напоминая, что забрасывать телами позиции противника – российский способ ведения войны. А Украина воюет по стандартам НАТО, где люди – высшая ценность.

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