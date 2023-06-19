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ВСУ могут поставить контрнаступление на паузу: в ISW назвали причину

Командование ВСУ может пересмотреть тактику дальнейшего продвижения украинских войск

сегодня, 07:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института изучения войны (ISW).

ВСУ могут поставить контрнаступление на паузу: в ISW назвали причину

ВСУ. Фото: из открытых источников

Аналитики цитируют заявление начальника Разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберга, который заявил, что, по его оценке, мы не увидим наступления в ближайшие семь дней.


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В свою очередь, Wall Street Journal сообщало, что украинские подразделения по большей части приостановили свои наступления в последние дни, поскольку украинское командование пересматривает тактику дальнейших боевых действий.

Эти сообщения совпадают с недавними наблюдениями ISW относительно масштабов и подходов локальных контрударов ВСУ на юге и востоке Украины. Эксперты ISW ранее отмечали, что украинское командование еще не направило большую часть имеющихся сил в контрнаступление и еще не развернула свои основные боеспособные подразделения.

По мнению аналитиков, оперативные паузы — обычная черта крупных наступательных операций, и эта пауза не означает окончания контрнаступления Украины.

Среди других лючевых выводов ISW: украинские войска продолжали контрнаступательные действия как минимум на четырех участках фронта и добились ограниченных территориальных успехов. Страны Евросоюза ускоряют поставки оружия в Украину. Сообщается, что президент России Владимир Путин поддержал предложение российских блогеров о создании рабочей группы в Администрации президента, вероятно, в попытке интегрировать их в прокремлевское информационное пространство. Российские войска провели ограниченные наземные атаки севернее Сватово и южнее Кременной. Российские источники утверждали, что российские силы продолжали отражать украинские контрнаступательные операции в западной части Запорожской области. Российские оккупационные власти продолжают уделять приоритетное внимание лечению российских военнослужащих в оккупированном Мариуполе, что, как сообщается, значительно увеличивает уровень смертности среди гражданского населения в городе.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-18-2023
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