logo

BTC/USD

26529.80

ETH/USD

1727.92

LTC/USD

77.18

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин показал африканцам, насколько он хотел сократить украинскую армию
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин показал африканцам, насколько он хотел сократить украинскую армию

Во время "миротворческого" визита глав африканских государств в РФ Путин продемонстрировал якобы приложение к проекту Стамбульского соглашения между Украиной и Россией, которое предусматривало или рассматривало возможное сокращение Вооруженных сил Украины

17 июня 2023, 23:48
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Предметом возможных договоренностей в марте 2022 года между украинской и российской делегациями в Стамбуле якобы были сокращение численности и военной техники ВСУ. Об этом сегодня в ходе встречи с делегацией глав африканских государств заявил президент РФ Путин. Об этом сообщают "Комментарии".

Путин показал африканцам, насколько он хотел сократить украинскую армию

Бумага, продемонстрированная Путиным

При этом он продемонстрировал листок "проекта" с приложениями, в котором якобы российская сторона настаивала на сокращении украинской армии до 85 тысяч человек в мирное время, а Украина допускала численность в 250 тысяч человек.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Кроме того, РФ требовала оставить Украине не более 342 танков (Украина — 800), боевых бронированных машин — 1029 (Украина — 2400), РСЗО 96 (Украина — 600).

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", — слукавил Путин.

Напомним, что армия РФ, несмотря на все старания, не смогла захватить столицу Украины. После отвода российских войск открылись факты массовых военных преступлений, совершенных российскими солдатами — пыток, убийств, изнасилований, грабежей. Одним из самых ужасных примером этого стал город Буча.

На замечание президента Сенегала о том, что соблюдение устава ООН — это непременное условие для диалога РФ и Украины, Путин откровенно соврал, что РФ по уставу ООН якобы имела право "признать новые регионы" сначала независимыми, а затем "оказать содействие", "защитив" их.

Отметим, что Путин неоднократно с момента широкомасштабного вторжения отрицал, как полностью суверенитет Украины, так и частично — над южными и восточными регионами. Глава России, исходя из собственных шовинистических представлений, неоднократно заявлял о вымышленности существования, как Украины, так и украинцев.

Тем временем, Ермак рассказал, зачем Россия хочет захватить Украину.

РФ снова похищает украинских детей

А Медведев обозвал Байдена "старым трухлявым пнем".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!