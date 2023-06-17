Путин показал африканцам, насколько он хотел сократить украинскую армию

Предметом возможных договоренностей в марте 2022 года между украинской и российской делегациями в Стамбуле якобы были сокращение численности и военной техники ВСУ. Об этом сегодня в ходе встречи с делегацией глав африканских государств заявил президент РФ Путин. Об этом сообщают "Комментарии".

Бумага, продемонстрированная Путиным

При этом он продемонстрировал листок "проекта" с приложениями, в котором якобы российская сторона настаивала на сокращении украинской армии до 85 тысяч человек в мирное время, а Украина допускала численность в 250 тысяч человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, РФ требовала оставить Украине не более 342 танков (Украина — 800), боевых бронированных машин — 1029 (Украина — 2400), РСЗО 96 (Украина — 600).

"Но после того, как мы и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории", — слукавил Путин.

Напомним, что армия РФ, несмотря на все старания, не смогла захватить столицу Украины. После отвода российских войск открылись факты массовых военных преступлений, совершенных российскими солдатами — пыток, убийств, изнасилований, грабежей. Одним из самых ужасных примером этого стал город Буча.

На замечание президента Сенегала о том, что соблюдение устава ООН — это непременное условие для диалога РФ и Украины, Путин откровенно соврал, что РФ по уставу ООН якобы имела право "признать новые регионы" сначала независимыми, а затем "оказать содействие", "защитив" их.

Отметим, что Путин неоднократно с момента широкомасштабного вторжения отрицал, как полностью суверенитет Украины, так и частично — над южными и восточными регионами. Глава России, исходя из собственных шовинистических представлений, неоднократно заявлял о вымышленности существования, как Украины, так и украинцев.

Тем временем, Ермак рассказал, зачем Россия хочет захватить Украину.

РФ снова похищает украинских детей.

А Медведев обозвал Байдена "старым трухлявым пнем".