Ермак рассказал, зачем Россия хочет захватить Украину

Перед вторжением в Украину и сейчас Россия намерена пойти гораздо дальше Украины, в частности, дать НАТО бой на Балтике. Для этого ей необходимо многомиллионное пополнение своей армии в Украине. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак.

Андрей Ермак

План России по подрыву мирового порядка всегда предусматривал оккупацию Украины. — написал Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.- Враг надеялся, что в случае оккупации он сможет принудительно мобилизовать миллионы украинского населения в армию по примеру временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и благодаря этому Россия хотела быть готова к прямому столкновению с НАТО, например , в странах Балтии, которые враг рассматривает также "частью бывшего СССР"".

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Андрей Ермак подчеркнул, что этот сценарий не менее невероятен, чем агрессия против Украины, которая считалась нереальной 15 лет назад.

"Те, кто считает сценарий агрессии РФ против стран-членов НАТО невозможным, ошибаются, как это сделали политики в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, когда отказали Украине в ПДЧ. Риторика российской пропаганды в отношении этих стран уже давно такая же, как и в отношении Украины с 2014 года", — отмечает Ермак.

Крест на посягательствах Путина поставит членство Украины в НАТО, считают в Офисе президента, и приводят в пример Финляндию, которую РФ тоже пугала военным ответом на вступление в Альянс.

"Уже сейчас Украине нужны гарантии безопасности, как промежуточный этап перед вступлением в Альянс. Наши предложения изложены в Киевском договоре безопасности", — отметил Ермак.

Тем временем, Медведев обозвал Байдена "старым трухлявым пнем".

Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу в отношении Украины.

А воину, потерявшему зрение во время выполнения боевого задания, просят присвоить звание Герой Украины.



