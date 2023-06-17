Ермак рассказал, зачем Россия хочет захватить Украину

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Константин Куликов
Перед вторжением в Украину и сейчас Россия намерена пойти гораздо дальше Украины, в частности, дать НАТО бой на Балтике. Для этого ей необходимо многомиллионное пополнение своей армии в Украине. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил сегодня глава Офиса президента Андрей Ермак.
Андрей Ермак
План России по подрыву мирового порядка всегда предусматривал оккупацию Украины. — написал Андрей Ермак в своем телеграмм-канале.- Враг надеялся, что в случае оккупации он сможет принудительно мобилизовать миллионы украинского населения в армию по примеру временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма, и благодаря этому Россия хотела быть готова к прямому столкновению с НАТО, например , в странах Балтии, которые враг рассматривает также "частью бывшего СССР"".
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Андрей Ермак подчеркнул, что этот сценарий не менее невероятен, чем агрессия против Украины, которая считалась нереальной 15 лет назад.
"Те, кто считает сценарий агрессии РФ против стран-членов НАТО невозможным, ошибаются, как это сделали политики в 2008 году на саммите Альянса в Бухаресте, когда отказали Украине в ПДЧ. Риторика российской пропаганды в отношении этих стран уже давно такая же, как и в отношении Украины с 2014 года", — отмечает Ермак.
Крест на посягательствах Путина поставит членство Украины в НАТО, считают в Офисе президента, и приводят в пример Финляндию, которую РФ тоже пугала военным ответом на вступление в Альянс.
"Уже сейчас Украине нужны гарантии безопасности, как промежуточный этап перед вступлением в Альянс. Наши предложения изложены в Киевском договоре безопасности", — отметил Ермак.
Тем временем, Медведев обозвал Байдена "старым трухлявым пнем".
Эрдоган перестал продвигать мирную инициативу в отношении Украины.
А воину, потерявшему зрение во время выполнения боевого задания, просят присвоить звание Герой Украины.
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пдв нахуй
сегодня, 21:43
імперіалістична срср та навіть цар миколай мали наміри окупувати землі на захід від московії !!! це може єрмаку вважалось 15 років тому бо думав як заробити та не думав про світові війни .. але ж історію вивчали всі, та знають що напасти може будь-яка держава, тому, захист треба мати, а не "віддавати" за обіцянки захистити у разі чого.. кучмістам смерть