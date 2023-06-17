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Россия снова похищает украинских детей

Украинский мэр сообщил об очередной депортации детей, на этот раз в Чувашию

сегодня, 18:47
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Автор:

Константин Куликов
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Россия продолжает похищать украинских детей, депортируя их в РФ. Об очередном таком факте проинформировал мелитопольский городской голова Иван Федоров. Об этом сообщают "Комментарии".

Россия снова похищает украинских детей

Депортация украинских детей в РФ продолжается

По его словам, в настоящее время оккупанты вывозят почти 300 детей из Бердянского района в поволжскую Чувашию, имеющую статус республики в РФ.


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"В РосСМИ отчитались об отправке 48 детей, других собираются вывезти в несколько смен, — пишет Иван Федоров. — Сначала захватили украинские территории и лишили детей как минимум Азовского моря (на самом деле — счастливого детства). Теперь отсылают малышей на 1600 км от дома, вглубь России ".

По мнению чиновника, в дальнейшем рашисты будут держать детей в РФ как заложников.

"Украинские дети – последнее, о ком думает враг. Для них это разменная монета для шантажа", – отмечает Иван Федоров.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что количество незаконно вывезенных с временно оккупированных территорий Украины в Россию детей может превышать 19 тысяч, ведь в захваченных регионах находилось не менее 200 тысяч украинских детей.

"Тысячи украинских детей вывезены силой на территорию государства-агрессора. Достоверно — есть полностью вся аналитика — известно о 19 тыс. 393 ребенка, это уже конкретика с именами и фамилиями и датой их вывоза. Они украдены Россией", — сказал он.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Путина по обвинению в похищении украинских детей. В случае его пребывания на территории страны, ратифицировавшей Римский устав МКС, он должен быть арестован. Предполагают, что из-за этого после выдачи ордера Путин не покидает Россию.

Тем временем, в июле Украине передадут новое оружие.

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