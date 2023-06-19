В Минобороны подтвердили освобождение еще одного населенного пункта в Запорожской области

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Кравцев Сергей
За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
Запорожская область. Фото: из открытых источников
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По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.
Также силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое, сообщила Маляр.
Маляр рассказала, что на востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении, перекинул туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.
По ее словам, враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "Ни одного метра земли в этих направлениях мы не потеряли благодаря профессиональности и мужеству наших бойцов", — отметила замминистра.
Она также сообщила, что за прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 тысяч боеприпасов.
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