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В Минобороны подтвердили освобождение еще одного населенного пункта в Запорожской области

В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км

сегодня, 09:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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За две недели наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях подразделениями ОСУВ "Таврия" было освобождено 8 населенных пунктов. Это Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное, Пятихатки. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

В Минобороны подтвердили освобождение еще одного населенного пункта в Запорожской области

Запорожская область. Фото: из открытых источников

"В целом подразделения на таврическом направлении продвинулись в глубину противника до 7 км. Освобожденная на юге площадь составляет 113 кв. км", — сообщила она.


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По ее словам, на юге на прошлой неделе шло наступление на нескольких направлениях.

"За прошедшую неделю враг нес существенные потери. В частности, на прошлой неделе потери противника по всем направлениям составили более 4600 убитых и раненых, кроме того нашими защитниками было взято в плен более 80 бойцов агрессора", — сообщила замминистра.

Также силами обороны было уничтожено более 400 единиц вражеской техники и вооружения, среди которых вертолеты, танки, гаубицы, противотанковый ракетный комплекс и многое другое, сообщила Маляр.

Маляр рассказала, что на востоке враг прилагал немало усилий, чтобы остановить продвижение наших войск на Бахмутском направлении, перекинул туда дополнительные подразделения и увеличил количество обстрелов.

"Общая интенсивность боев на этом направлении на прошлой неделе снизилась, вместе с тем продолжались бои — произошло 41 боестолкновение и наши войска продвинулись в глубину противника на нескольких участках", — рассказала она.

По ее словам, враг продолжал на прошлой неделе наступать на Лимано-Купьянском, Авдеевском и Марьинском направлениях. "Ни одного метра земли в этих направлениях мы не потеряли благодаря профессиональности и мужеству наших бойцов", — отметила замминистра.

Она также сообщила, что за прошедшую неделю на востоке противник совершил более 5800 обстрелов и использовал 277 тысяч боеприпасов.

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Источник: https://t.me/annamaliar/858
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