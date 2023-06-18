Европейская разведка озвучила сколько процентов западной техники потеряла Украина

Руководитель центра разведки Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг рассказал, какие Украина понесла потери западной техники во время войны с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание ERR.



Полковник Марго Гросберг. Фото из открытых источников

Марго Гросберг выступил на пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии, где рассказал об украинском контрнаступлении. По его словам, ВСУ находится на первом этапе контрнаступления, которое предусматривает небольшие военные операции с поиском слабых мест в российских позициях.

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"Инициатива, очевидно, в руках вооруженных сил Украины, а это значит, что они сами выбирают время, место и средства, которыми они будут атаковать подразделения противника", – сообщает эстонский разведчик.

На пресс-конференции руководитель центра разведки Сил обороны Эстонии указал и потери западной техники, которые понесла украинская армия.

"Менее 10 % предоставленного западом оборудования было потеряно в результате операций, хотя это количество может возрасти в ходе дальнейших операций", — сообщает слова Марго Гросберга издания ERR.

Гросберг подчеркивает, что западная военная техника имеет лучшую защиту, поэтому даже если она повреждается и выходит из строя, высока вероятность, что военные внутри выживут и не будут иметь серьезных травм. Кроме того, по словам эстонского разведчика, потеря техники является неизбежным результатом любых наступательных действий в войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько процентов американских БМП Bradley потеряла Украина.

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