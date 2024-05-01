Перспективы российско-украинской войны в мае: стоит ли ожидать перелома

Украина вошла в очередной военный май под активизацию российского наступления на востоке, усиление ракетного террора, от которого особенно страдают Харьков и Одесса, улучшение ситуации с помощью от партнеров, но с серьезной нехваткой людей на фронте. Эксперты специально для портала "Комментарии" оценили обозримые перспективы российско-украинской войны.

Война в Украине. Фото: Министерство обороны Украины

Несмотря на российское давление, мы тоже активизировались на всех фронтах

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль акцентирует, что работа Украины идет на всех фронтах – на внутреннем, военном, международном.

"Мы продолжаем реформировать армию, усиливать подготовку военнослужащих. В апреле в рамках моей инициативы #USASTANDSWITHUKRAINE прошли обучение от "зеленых беретов", спецназовцев США, представители 114-й бригады ТРО ВСУ. Это поможет нашим воинам на поле боя. Активно идет дипломатическая работа, чтоб мы получали больше вооружений и боеприпасов от партнеров", – отмечает эксперт.

Не менее активно, по ее словам, ведется подготовка к саммиту мира, намеченному на середину июня в Швейцарии. Несмотря на попытки РФ сорвать данное мероприятие.

"На прошедшем в апреле 21-м заседании в формате "Рамштайн" мы получили очередные пакеты помощи. Соответственно – новые снаряды, ракеты, усиление систем ПВО и так далее. Дания и Канада огласили о закупке для ВСУ дронов именно украинского производства. Это уже двойная поддержка. Так что, – констатирует Катерина Коваль, – несмотря на российское давление, мы тоже активизировались на всех фронтах, чтоб приблизить общую победу над агрессором".

Решимости не дать РФ победить в Украине у наших партнеров становится всё больше

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков рассуждает так:

Они серьезно давят на Покровском направлении, демонстрируя явное желание к празднику "победобесия" (9 мая), а то и ранее (к примеру, к 7 мая, на которое назначена инаугурация переизбравшего себя Путина) показать какой-то результат". "Очевидно, что будет активизация и без того весьма активных в последнее время боевых действий со стороны армии оккупантов

Вместе с тем, продолжает эксперт, западная помощь уже поступает в Украину. И будет лишь усиливаться.

"Хоть и очень медленно, но решимости не дать РФ победить в Украине у наших зарубежных партнеров становится всё больше. И это позволяет надеяться на лучшее. Уверен, что, сдержав натиск противника, мы сами активизируемся. В том числе ударами по тылам врага. Но неких кардинальных переломов в мае ожидать вряд ли приходится. А вот летом — всё возможно", – считает Дмитрий Воронков.

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