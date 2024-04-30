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Стало известно, при каких условиях западная помощь пойдет в ущерб Украине

Западная помощь может расслабить украинцев, как следствие фронт может остаться без людей, заявил в комментарии Новинарне ветеран АТО Евгений Дикий. Как результат, линия фронта начнет проседать и у западных союзников будут неприятные вопросы

сегодня, 19:05
Автор:
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Ткачик Олеся
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После того, как в Соединенных Штатах наконец-то приняли решение о предоставлении помощи Украине, начали появляться прогнозы о том, что Силы обороны могут даже пойти в контрнаступление. Впрочем, как считает ветеран АТО Евгений Дикий, это — маловероятно.

Стало известно, при каких условиях западная помощь пойдет в ущерб Украине

Война в Украине

По его словам, хорошо, что помощь едет в Украину, однако правда в том, что на фронте остро не хватает людей. Он утверждает, что сейчас на фронте соотношение в живой силе составляет 1 к 7 или даже 1 к 10. Из этого следует, что каждый военный на нуле должен сам остановить десяток захватчиков.

"И это ответ на вопрос, пойдем ли мы сейчас в наступление. Не пойдем, потому что некому",
– заявил ветеран АТО.

При этом эксперт подчеркнул, что раньше было кому наступать, однако у этих людей не было оружия, потом была ситуация, что не было ни кем, ни чем наступать. Сейчас, говорит Дикий, Силы обороны могут получить оружие от партнеров, однако остается не закрытым вопрос личного состава.

Вместе с тем, Дикий обратил внимание на тревожный нарратив, который все чаще начал появляться — мол, поскольку оружие и снаряды от западных партнеров едут в Украину, то мобилизация уже и не очень-то и нужна.

Как говорит эксперт, это чрезвычайно ошибочное мнение, которое еще и может оказаться очень вредным. Он переживает, что западная помощь может расслабить украинцев и фронт останется без мобилизации, а значит – и без людей. Как результат, фронт начнет проседать, и эти провалы уже не спишешь на то, что проблемы на фронте возникли из-за Дональда Трампа, блокирующего выделение оружия Украине.

Как результат, подчеркнул Дикий, союзники начнут совсем по-другому задавать вопросы. Теперь их будет интересовать, почему на фронте происходят и дальше провалы.

"И это уже будет исключительно наша внутренняя проблема",
– подчеркнул ветеран АТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что появились прогнозы по поводу того, что ВСУ могут пойти в контрнаступление.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=A28CSUUHeRA
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