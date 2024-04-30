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Бросает в бой резервы. Почему РФ спешит с наступлением

Оккупанты продолжают наступление в районе Авдеевки

сегодня, 00:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник.

Бросает в бой резервы. Почему РФ спешит с наступлением

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

"Противник понял, что ВСУ ощущают тотальный голод во всем, поэтому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста – прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", – написал офицер ВСУ.

Николай Мельник отметил, что в выходные ситуация ухудшилась, но контролируемая. В частности, отмечает офицер ВСУ: противник продолжает атаку по всему фронту; войска вынуждены будут отойти с позиций между Керамиком и Очеретиным, чтобы не оказаться в окружении; такой же уход с целью выравнивания силами ВСУ, скорее всего, будет осуществлен между Нетайловым и Невельским; противник, используя Очеретино в качестве плацдарма, пробует прорваться к трассе Покровск-Константиновка.

"У наших родителей-командиров пока слабо прослеживается хоть какая-то тактика, кроме как тушение пожаров и затыкание дыр. В то же время, мой уровень знаний не позволяет мне судить о генеральских делах", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02kN26AEYV4pd1Qkfi54WLMY3jgEMCfS1ZhmWSabebw515dAxdUBoecc7TtyfBUJWfl&id=100000878673787
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