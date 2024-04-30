Российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ усиливает наступление. Фото из открытых источников

"Противник понял, что ВСУ ощущают тотальный голод во всем, поэтому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста – прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", – написал офицер ВСУ.

Николай Мельник отметил, что в выходные ситуация ухудшилась, но контролируемая. В частности, отмечает офицер ВСУ: противник продолжает атаку по всему фронту; войска вынуждены будут отойти с позиций между Керамиком и Очеретиным, чтобы не оказаться в окружении; такой же уход с целью выравнивания силами ВСУ, скорее всего, будет осуществлен между Нетайловым и Невельским; противник, используя Очеретино в качестве плацдарма, пробует прорваться к трассе Покровск-Константиновка.

"У наших родителей-командиров пока слабо прослеживается хоть какая-то тактика, кроме как тушение пожаров и затыкание дыр. В то же время, мой уровень знаний не позволяет мне судить о генеральских делах", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в одном из населенных пунктов на временно оккупированной территории украинские школьники выразили свое отношение к российской конституции. Несмотря на риск быть задержанными и понести жестокое наказание, подростки сожгли конституцию России. Таким образом, украинская молодежь продемонстрировала, как на самом деле относится к российским захватчикам, захватившим их населенные пункты.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США видели доказательства попыток Китая вмешаться и повлиять на предстоящие выборы американского президента. Госсекретарь США сообщил, что повторил послание Джо Байдена Си Цзиньпину во время их саммита в Сан-Франциско в прошлом году с тем, чтобы Китай не вмешивался в президентские выборы-2024. Тогда Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет вмешиваться в американские выборы.

