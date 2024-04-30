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В Верховной Раде рассказали, зачем РФ ударила по людям в Одессе. Цинизм врага поражает

Цинизм и жестокость России поражает. Страна-террорист РФ намеренно нанесла удар по скоплению людей в Одессе, чтобы сорвать туристический сезон, считает нардеп Виктория Сюмар. Враг хочет, чтобы украинцы боялись ехать в Одессу

сегодня, 12:00
Автор:
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Ткачик Олеся
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В понедельник, 29 апреля, страна-террорист ударила по скоплению людей в Одессе. По предварительным данным, погибли 5 человек, в городе объявлен день траура.

В Верховной Раде рассказали, зачем РФ ударила по людям в Одессе. Цинизм врага поражает

Ракетный удар

Как отметила в Фейсбуке нардеп Виктория Сюмар, враг ударил "Искандером" с кассетной боеголовкой по Трассе Здоровья, где всегда гуляют одесситы и гости города.

" Ударить именно туда "Искандером" с кассетной боеголовкой… ну это просто вершина какого-нибудь сатанизма",
– отметила нардеп.

Однако, по ее словам, такие действия свидетельствуют о том, чего на самом деле хотят российские террористы.

"Они хотят, чтобы в Одессе не открылся сезон. Чтобы туда боялись приезжать. Чтобы одесситы, измученные бесконечными тревогами, просто не выходили из дома. Или просто уезжали из города. Это главная цель: те города, которые они не способны захватить, они хотят сделать безлюдной пустотой. Чтобы там не было людей, не было даже призрака нормальной жизни… Так выглядит геноцид в 21 веке",
– заявила нардеп.

В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что террористы нанесли удар по Одессе ракетой с кассетной боеголовкой, чтобы увеличить количество жертв.

"Россияне намеренно ударили по Трассе Здоровья. Чтобы убить как можно больше гражданских. Конченные ублюдки",
– отметил политик.

О том, что оккупанты целенаправленно били баллистической ракетой с кассетной боевой частью по локации скопления людей, заявил также военный обозреватель Александр Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы ударили по скоплению людей в Одессе. По предварительным данным, 5 гражданских погибли, 8 находятся в критическом состоянии в больнице. Более 30 человек получили ранения.




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Источник: comments.ua
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Ігор

сегодня, 11:16

Особливо постраждав замок патріотичного Кивалова який перекривав доступ пересічним громадянам до моря. Якби така доля спіткала всю власність мерзоти біля Києва війна б дуже швидко закінчилась.


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