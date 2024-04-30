В Верховной Раде рассказали, зачем РФ ударила по людям в Одессе. Цинизм врага поражает

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Ткачик Олеся
В понедельник, 29 апреля, страна-террорист ударила по скоплению людей в Одессе. По предварительным данным, погибли 5 человек, в городе объявлен день траура.
Ракетный удар
Как отметила в Фейсбуке нардеп Виктория Сюмар, враг ударил "Искандером" с кассетной боеголовкой по Трассе Здоровья, где всегда гуляют одесситы и гости города.
Однако, по ее словам, такие действия свидетельствуют о том, чего на самом деле хотят российские террористы.
В свою очередь нардеп Алексей Гончаренко подчеркнул, что террористы нанесли удар по Одессе ракетой с кассетной боеголовкой, чтобы увеличить количество жертв.
О том, что оккупанты целенаправленно били баллистической ракетой с кассетной боевой частью по локации скопления людей, заявил также военный обозреватель Александр Коваленко.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские террористы ударили по скоплению людей в Одессе. По предварительным данным, 5 гражданских погибли, 8 находятся в критическом состоянии в больнице. Более 30 человек получили ранения.
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Ігор
сегодня, 11:16
Особливо постраждав замок патріотичного Кивалова який перекривав доступ пересічним громадянам до моря. Якби така доля спіткала всю власність мерзоти біля Києва війна б дуже швидко закінчилась.