Ожидания от мобилизации в Украине после принятия нового законопроекта: что уже происходит

На следующей неделе многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят (и недавно подписан президентом) закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Мы продолжаем двигаться в направлении более эффективной мобилизации

Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:

еще не закончена. К тому же, после голосования его должны подписать спикер ВР и президент. Лишь тогда он станет законом и начнет действовать". "Следует помнить, что правки к законопроекту могут вноситься "с голоса" во время его рассмотрения в зале заседаний. Так что в этом смысле эпопея

Так что, отмечает эксперт, пока сложно сказать, когда именно заложенные в данном документе нормы (которые пока толком не ясны) начнут воплощаться в жизнь.

"Пока же мы продолжаем двигаться в направлении более эффективной мобилизации. В Украине запускается электронный кабинет военнослужащего, военнообязанного. Открыто семь рекрутинговых центров. Подход к мобилизации становится более оцифрованным, профессиональным, менее бюрократичным", – констатирует Катерина Коваль.

Мобилизационный законопроект сейчас выглядит попыткой всем угодить

Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков напоминает, что в рамках более эффективной мобилизации уже приняты важные решения. К примеру, о снижении призывного возраста (с 27 до 25 лет), об электронном кабинете для военнообязанных.

"Однако нужны и другие шаги, которые могут быть нормированы новым законом, позволяя ускорить и улучшить процесс пополнения ВСУ, – подчеркивает эксперт. – При этом важно, чтоб мобилизация была справедливой. Чтоб те же госчиновники, определенная часть правоохранителей тоже шли защищать Родину, а не прикрывались "бронью". Чтоб не было возможности откупиться и так далее".

По мнению Дмитрия Воронкова, снятие категории "ограниченно годен" – тоже хороший шаг. Но всё же, многие остаются за пределами мобилизации.

сейчас выглядит попыткой всем угодить. А так не бывает, – отмечает эксперт. – Думаю, далеко не все предлагаемые нововведения удовлетворят как военных, так и гражданских. Пока можем констатировать, что поиск золотой середины, политический подход к столь важному документу серьезно бьет по его качеству. Так что я на данный момент настроен в этом смысле скорее пессимистично". "Застрявший в Раде мобилизационный законопроект

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