Ожидания от мобилизации в Украине после принятия нового законопроекта: что уже происходит

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Кравцев Сергей
На следующей неделе многострадальный законопроект о мобилизации может быть вынесен в сессионных зал Верховной Рады для рассмотрения во втором чтении и в целом. Спикер ВР Руслан Стефанчук напомнил, что ранее был принят (и недавно подписан президентом) закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет; что парламент проголосовал законопроект о создании электронного кабинета военнообязанного, а также законопроект, которым устанавливаются определенные гарантии для украинских военных. При этом продолжаются танцы вокруг того, сколько именно человек надо призвать – 300 или 500 тысяч. Портал "Комментарии" обратился к экспертам с просьбой поделиться мнениями о перспективах мобилизационного законопроекта и процессов мобилизации в целом.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
Эксперт в вопросах национальной безопасности и обороны, участник программы Украина-НАТО Катерина Коваль поясняет:
Так что, отмечает эксперт, пока сложно сказать, когда именно заложенные в данном документе нормы (которые пока толком не ясны) начнут воплощаться в жизнь.
Политолог, военнослужащий Дмитрий Воронков напоминает, что в рамках более эффективной мобилизации уже приняты важные решения. К примеру, о снижении призывного возраста (с 27 до 25 лет), об электронном кабинете для военнообязанных.
По мнению Дмитрия Воронкова, снятие категории "ограниченно годен" – тоже хороший шаг. Но всё же, многие остаются за пределами мобилизации.
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