Почему Украине нужно мобилизовать 500 тысяч человек, а не 300: ветеран объяснил позицию военных

Дискуссии о том, что Украине больше не нужно мобилизовать полмиллиона граждан – не соответствуют действительности, сказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий во время эфира на Апостроф TV.

"Я хочу, чтобы каждый человек, который говорит, что нам не нужно полмиллиона – чтобы он уехал в окоп и сказал это ребятам в лицо. Я не знаю, кому не нужно мобилизовывать полмиллиона. Ведь нам нужно, чтобы армия могла нас защитить от этого нового наступления", – продолжил эксперт.

Мобилизация в Украине (фото из открытых источников)

Как утверждает военный аналитик, в течение полномасштабной войны Россия активно увеличивает мобилизационный резерв, в то время как в Украине отстают от необходимых показателей.

"Весна 2022 года – у нас в ряды ВСУ становится 700 тыс. человек, почти все добровольцы одной волной. Мы переламываем ход войны, начинаем побеждать. Осень 2022 – в ответ на это РФ проводит первую волну мобилизации, 450 тыс. за одну волну". Далее весь 2023 год они набирают людей на контракт, за год они набрали около 550 тыс. Итого это миллион, сейчас они планируют мобилизовать еще 300 тыс. Они 1,3 млн доливают за эти полтора года, а мы почти не пополняемся", – отметил ветеран АТО.

Дикий продолжил, что то пополнение, которое сейчас пополняет украинскую армию – меньше потерь Сил обороны. Не говоря уже о создании новых подразделений.

"Сейчас фронт как-то держится. И для меня чудо, как это происходит. Ведь на некоторых участках фронта соотношение сил 10 к 1. И нам в такой ситуации не нужно полмиллиона? Если бы у нас еще была технологическая разница, как, например, у Запада с Но всем очевидно, что у нас с Россией все на одном уровне, мы воюем одинаковым оружием. Поэтому количество людей должно быть сопоставимо", — сказал эксперт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, выдержит ли Украина новое наступление кафиров.