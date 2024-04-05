В Украине уменьшили призывной возраст: кого теперь будут вызывать в ТЦК

В ТЦК начнут вызывать мужчин, достигших 25 лет, для обновления данных и прохождения медосмотра. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Telegram.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Как поясняется, граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

После вступления в силу закона об уменьшении призывного возраста территориальные центры комплектования будут вызывать граждан для уточнения учетных данных. Указанной категории военнообязанных нужно будет пройти медицинский осмотр, после чего будут оформлены соответствующие военно-учетные документы.



Читайте на портале "Комментарии" — в Украине введут смарт-мобилизацию. Подать заявку на мобилизацию можно будет всего в несколько кликов. Об этом в интервью АрмияInform заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

По ее словам, это будет продолжением внедрения рекрутингового подхода, поскольку военнообязанный будет понимать весь свой маршрут в армии и сможет контролировать его путем собственного выбора. Вопрос об электронных повестках, сам факт их существования отпадет сам по себе.

Также издание "Комментарии" сообщало – тема мобилизации продолжает оставаться топовой в Украине. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук уверяет, что есть потенциал рассмотреть во втором чтении соответствующий законопроект на ближайшем заседании парламента. А президент Владимир Зеленский подписал, наконец, законопроект (принятый парламентом еще 30 мая 2023-го), согласно которому мобилизационный возраст в Украине уменьшили с 27 до 25 лет, а также предоставил статус закона документу, отменяющему категорию здоровья "ограниченно пригодный" для призыва на военную службу. Эксперты рассказали порталу "Комментарии", что означает затягивание процесса принятия столь важных для страны решений, а также что мы получим в результате.



