О чем говорят участившиеся ракетные удары по Украине – чем мы можем ответить

Россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов Украины. На Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар по Умани. Фото: из открытых источников

Расчет у врага на то, что террор заставит руководству Украины пойти на переговоры, согласившись с утратой оккупированных территорий

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Относительное затишье в отношении ракетных атак по Украине (последний массированный удар был нанесен 9 марта) было связано с тем, что рашисты накапливали ракеты с намерением противостоять нашему наступлению. То есть, ракеты планировали использовать против сосредоточений нашей живой силы и техники в районе фронта".

Изменение тактики, по словам эксперта, связано с тем, что в Кремле во главе с Путиным отчаянно боятся нашего наступления. И хотели бы немедленно начать переговоры о прекращении огня на кремлевских условиях, что позволило бы нашего наступления избежать.

а одновременно интенсифицировался ракетный террор против Украины. Совершенно сознательно россияне бьют по мирным кварталам, ночью, когда люди точно в квартирах. К сожалению, даже такая совершенная ПВО-ПРО, каковой нынче обладает Украина, неспособна сбить все ракеты, которые запускаются по нашей обширной территории", – отмечает Александр Кочетков. "Соответственно, усилилась как бы миротворческая активность Китая

Расчет у врага на то, поясняет он, что террор заставит руководству Украины пойти на переговоры, согласившись с утратой оккупированных территорий.

"Расчет варварский, глупый и неоправданный, как и всё, что предпринимает недоимперия в попытке уничтожить Украину", – резюмирует аналитик.

Ответить на российские удары мы можем той системой ПВО, которую получаем от западных партнеров

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, обстрелы участились, потому что страна-агрессор реагирует на информационную кампанию касательно грядущего наступления ВСУ. И старается наносить удары на опережение – по местам сосредоточения личного состава, боекомплекта, военной техники и так далее. Противодействуя тем самым подготовке нашего наступления (контрнаступления). Но попадая при этом и по гражданским объектам, когда, допустим, происходит сбой системы управления.

"Ракетный голод у противника есть, но не столь серьезный, как нам бы хотелось. Россияне перевели свой ВПК фактически на круглосуточную работу. Санкции, конечно, работают, но в современном глобальном мире их обходить куда легче, чем ранее. И привезти те же чипы в РФ – не проблема", – подчеркивает эксперт.

Ответить на эти удары, продолжает он, мы можем той системой ПВО, которую получаем от западных партнеров. И которая сейчас ставится на боевое дежурство. Уже заступили два дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа Patriot. Подтягиваются IRIS-Т. Всё это будет позволять качественнее закрывать небо.

"К сожалению, сбить всё на подлетах не получается. Украина большая, сделать "зонтик" над всей страной крайне сложно. Враг то и дело находит дыры в нашей системе ПВО. То, что сегодня сбили все ракеты, которые направлялись на Киев, говорит, что в том районе (и это логично – столица) система ПВО более насыщена", – поясняет Олег Стариков.

По его мнению, зарубежные партнеры не дают нам всего, что мы просим, включая те же современные истребители F-16, по ряду причину.

стран Глобального Юга (Азия, Африка, Латинская Америка) под предводительством Китайской Народной Республики, при поддержке Индии и Франции, усиление Западом военной компоненты Украины современной авиацией может быть воспринято как желание эскалации, – отмечает эксперт. – Именно так это преподаст российская пропаганда и те же государства, настаивающие на скорейшем политико-дипломатическом урегулировании. Существуют опасения, что в таком случае Китай, занимающий сейчас нейтральную позицию (четко акцентируя необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран), может начать сотрудничать с Россией в военно-техническом смысле, как уже делает Иран. На данный же момент, что подтверждает и американская разведка, нет данных, что Китай поставляет в РФ боеприпасы и военную технику. И чтобы Пекин не стал открыто на сторону Москвы, Запад так осторожен с передачей определенных видов вооружений Украине". "Одна из них – ставка всё еще делается на то, чтобы мы не проиграли, но и не победили. Запад продолжает опасаться непредсказуемых последствий в случае серьезного поражения России. Среди причин торможения с передачей истребителей F-16 также – инженерно-техническая (сложности в обслуживании), довольно длительный процесс обучения. Есть и геополитическая причина. По крайней мере, на данный момент. С учетом "миротворчества"

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты снова бьют ракетами: в Умани разрушена многоэтажка – в Днепре погибли женщина и ребенок.