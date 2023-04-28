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О чем говорят участившиеся ракетные удары по Украине – чем мы можем ответить

Изменение тактики россиян связано с тем, что в Кремле во главе с Путиным отчаянно боятся нашего наступления

28 апреля 2023, 12:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Россияне участили ночные ракетные удары по Украине. В ночь на 27 апреля ударили по жилой многоэтажке в Николаеве. В ночь на 28-е – атаковали более 20 ракетами ряд городов УкраиныНа Киевщине удалось отбить удары, а в Умани и Днепре есть жертвы. О чем говорят участившиеся ракетные удары? Чем мы можем ответить? Почему Запад не дает нам ВСЕГО, чтобы добить агрессора и обезопасить наше небо? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

О чем говорят участившиеся ракетные удары по Украине – чем мы можем ответить

Удар по Умани. Фото: из открытых источников

Расчет у врага на то, что террор заставит руководству Украины пойти на переговоры, согласившись с утратой оккупированных территорий

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков поделился таким мнением:


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"Относительное затишье в отношении ракетных атак по Украине (последний массированный удар был нанесен 9 марта) было связано с тем, что рашисты накапливали ракеты с намерением противостоять нашему наступлению. То есть, ракеты планировали использовать против сосредоточений нашей живой силы и техники в районе фронта".

Изменение тактики, по словам эксперта, связано с тем, что в Кремле во главе с Путиным отчаянно боятся нашего наступления. И хотели бы немедленно начать переговоры о прекращении огня на кремлевских условиях, что позволило бы нашего наступления избежать.

"Соответственно, усилилась как бы миротворческая активность Китаяа одновременно интенсифицировался ракетный террор против Украины. Совершенно сознательно россияне бьют по мирным кварталам, ночью, когда люди точно в квартирах. К сожалению, даже такая совершенная ПВО-ПРО, каковой нынче обладает Украина, неспособна сбить все ракеты, которые запускаются по нашей обширной территории", – отмечает Александр Кочетков.

Расчет у врага на то, поясняет он, что террор заставит руководству Украины пойти на переговоры, согласившись с утратой оккупированных территорий.

"Расчет варварский, глупый и неоправданный, как и всё, что предпринимает недоимперия в попытке уничтожить Украину", – резюмирует аналитик.

Ответить на российские удары мы можем той системой ПВО, которую получаем от западных партнеров

По мнению эксперта по вопросам сектора обороны и безопасности Олега Старикова, обстрелы участились, потому что страна-агрессор реагирует на информационную кампанию касательно грядущего наступления ВСУИ старается наносить удары на опережение – по местам сосредоточения личного состава, боекомплекта, военной техники и так далее. Противодействуя тем самым подготовке нашего наступления (контрнаступления). Но попадая при этом и по гражданским объектам, когда, допустим, происходит сбой системы управления.

"Ракетный голод у противника есть, но не столь серьезный, как нам бы хотелось. Россияне перевели свой ВПК фактически на круглосуточную работу. Санкции, конечно, работают, но в современном глобальном мире их обходить куда легче, чем ранее. И привезти те же чипы в РФ – не проблема", – подчеркивает эксперт.

Ответить на эти удары, продолжает он, мы можем той системой ПВО, которую получаем от западных партнеров. И которая сейчас ставится на боевое дежурство. Уже заступили два дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) типа Patriot. Подтягиваются IRIS-Т. Всё это будет позволять качественнее закрывать небо.

"К сожалению, сбить всё на подлетах не получается. Украина большая, сделать "зонтик" над всей страной крайне сложно. Враг то и дело находит дыры в нашей системе ПВО. То, что сегодня сбили все ракеты, которые направлялись на Киев, говорит, что в том районе (и это логично – столица) система ПВО более насыщена", – поясняет Олег Стариков.

По его мнению, зарубежные партнеры не дают нам всего, что мы просим, включая те же современные истребители F-16, по ряду причину.

"Одна из них – ставка всё еще делается на то, чтобы мы не проиграли, но и не победили. Запад продолжает опасаться непредсказуемых последствий в случае серьезного поражения России. Среди причин торможения с передачей истребителей F-16 также – инженерно-техническая (сложности в обслуживании), довольно длительный процесс обучения. Есть и геополитическая причина. По крайней мере, на данный момент. С учетом "миротворчества" стран Глобального Юга (Азия, Африка, Латинская Америка) под предводительством Китайской Народной Республики, при поддержке Индии и Франции, усиление Западом военной компоненты Украины современной авиацией может быть воспринято как желание эскалации, – отмечает эксперт. – Именно так это преподаст российская пропаганда и те же государства, настаивающие на скорейшем политико-дипломатическом урегулировании. Существуют опасения, что в таком случае Китай, занимающий сейчас нейтральную позицию (четко акцентируя необходимость уважения территориальной целостности и суверенитета всех стран), может начать сотрудничать с Россией в военно-техническом смысле, как уже делает Иран. На данный же момент, что подтверждает и американская разведка, нет данных, что Китай поставляет в РФ боеприпасы и военную технику. И чтобы Пекин не стал открыто на сторону Москвы, Запад так осторожен с передачей определенных видов вооружений Украине".

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Источник: https://comments.ua/
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