Ночная атака по Украине: сколько ракет удалось уничтожить

28 апреля около 4 часов утра российские захватчики атаковали Украину из самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сводке Воздушных сил ВСУ.

Ракетный удар. Фото из открытых источников

"Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны уничтожено 21 из 23 крылатых ракет Х-101/Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня", — сообщили подробности в ВСУ.

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Там отметили, что цели уничтожены в зонах ответственности воздушное командование "Центр", оперативное командование "Восток" и воздушное командование "Юг".

Отметим, сегодня утром по всей территории Украины раздавалась воздушная тревога. Позже стало известно, что две ракеты упали в городе Умань Черкасской области. Попадания произошли в жилую многоэтажку и склад. Сейчас известно, что в результате удара в Умани погибли три человека. Также ПВО работала над Киевщиной. Также известно о попадании в Днепре. Сейчас известно, что там погибли два человека, есть раненые.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



