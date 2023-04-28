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Оккупанты снова бьют ракетами: в Умани разрушена многоэтажка – в Днепре погибли женщина и ребенок

В Умани российская ракета разрушила многоэтажку, есть пострадавшие, в Днепре не обошлось без погибших

28 апреля 2023, 07:42 comments1186
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска продолжает ракетный террор Украины. После Николаева, где оккупанты попали в многоэтажку пришла очередь Умани Черкасской области, где российская ракета попала в жилой дом. Уже известно о 4 погибших. 17 человек пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Оккупанты снова бьют ракетами: в Умани разрушена многоэтажка – в Днепре погибли женщина и ребенок

Удар по Умани. Фото: из открытых источников


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"Этим утром оккупанты атаковали Черкасскую область. Есть два попадания крылатых ракет в Умани: в жилой дом и складские здания", – написал Игорь Табурец.

В Умани на месте попадания российской ракеты в жилой дом работают службы ГСЧС, полиция и медики, сообщила начальник сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк.

В результате попадания вражеской ракеты разрушен подъезд девятиэтажки.

Также известно, что во время ночного обстрела российскими оккупантами города Днепр погибли молодая женщина и 3-летний ребенок. Об этом сообщил у себя в Telegram мэр Днепра Борис Филатов. 

Филатов сообщил, что оккупанты снова убили гражданских людей в Днепре – погибли молодая женщина и 3-летний ребенок. Больше информации о последствиях удара по Днепру пока нет.

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Также издание "Комментарии" сообщало – аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин боится потерять власть, поэтому не прибегает к поддержке откровенно репрессивных мер. К примеру, таких, как предлагает депутат Госдумы РФ от "Единой России" Андрей Гурулев, призывая возродить сталинские репрессии и возродить понятие "враг народа". Согласны ли с таким утверждением? Действительно ли Кремль боится "пережать"? Есть ли вероятность, что у россиян "сорвет клапан"? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/cherkaskaODA/4594
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