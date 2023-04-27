Россия ударила по многоэтажке в Николаеве: подробности

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Взрыв в Николаеве. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, что в результате ракетного удара 1 человек погиб, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Двое раненых в тяжелом состоянии.

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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что предварительно обстрелы Николаева совершены "Калибрами".

Всего была два "прилета". Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место следуют все службы. Часть домов в городе без света.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Таковыми, по мнению авторов, является восстановление международно признанных границ Украины 1991 года; послевоенная интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты; выплата РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении нашей стране; привлечение российского руководства к ответственности за захватническую войну. Что означает подобная резолюция? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



