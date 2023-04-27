logo

BTC/USD

29391.76

ETH/USD

1905.81

LTC/USD

89.04

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила по многоэтажке в Николаеве: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила по многоэтажке в Николаеве: подробности

Одна из ракет попала в многоэтажку в Николаеве, вторая - в частный сектор

27 апреля 2023, 07:20 comments1527
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска сегодня ночью, 27 апреля, обстреляли Николаев. Сообщается, что одна из вражеских ракет попала в многоквартирный дом. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Россия ударила по многоэтажке в Николаеве: подробности

Взрыв в Николаеве. Фото: из открытых источников

Глава Николаевщины отметил, что в результате ракетного удара 1 человек погиб, еще 15 получили ранения разной степени тяжести. Двое раненых в тяжелом состоянии.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук заявил, что предварительно обстрелы Николаева совершены "Калибрами".

Всего была два "прилета". Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место следуют все службы. Часть домов в городе без света.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему все же состоялись телефонные переговоры Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – какие от них ожидания. Эксперты детально проанализировали ситуацию.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Вашингтоне представили двухпартийный проект резолюции "О позиции Палаты представителей относительно условий победы Украины". Таковыми, по мнению авторов, является восстановление международно признанных границ Украины 1991 года; послевоенная интеграция Украины в НАТО и другие евроатлантические институты; выплата РФ репараций Украине; помощь мирового сообщества в восстановлении нашей стране; привлечение российского руководства к ответственности за захватническую войну. Что означает подобная резолюция? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/mykolaivskaODA/4835
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!