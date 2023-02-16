Мюнхенская конференция по безопасности: будут ли приняты важные решения для Украины

В Германии с 17 по 19 февраля пройдет Мюнхенская конференция безопасности, которая будет в основном посвящена вторжению России в Украину. Именно на этой конференции в 2007 году Путин выступил с Мюнхенской речью, в которой впервые открыто заявил о нежелании РФ мириться с мировым порядком. В следующем году он начал войну в Грузии, в 2014-м аннексировал Крым и оккупировал часть Донбасса, а в 2022-м начал полномасштабное вторжение в Украину. Может ли нынешняя конференция по безопасности в Мюнхене (куда представителей РФ не пригласили) ускорить победу Украины над агрессором?

Сможет ли Мюнхенская конференция по безопасности ускорить победу Украины

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли считает, что вряд ли эта Мюнхенская конференция сможет ускорить нашу победу.

Что касается ведения санкция – это на уровне форматов "Большой семерки", ЕС. Мюнхенская же конференция по безопасности – это глобальная повестка. Там звучат отдельные заявления, обсуждаются тренды, риски для мировой безопасности. Но де-факто там не принимается никаких решения для устранения данных угроз. Это просто специализированная площадка для обсуждения, высказывания позиций тех или иных стран в ракурсе проблем мировой безопасности. Не более, не менее. Всё имеет декларативный характер. Особенно после очередных встреч в формате "Рамштайн", по итогам которых в этом году создана "танковая коалиция". У каждого формата – свой функционал", – поясняет политолог. "Дело в том, что главный формат, на котором договариваются о реальной военной помощи нашей стране (вооружением, боеприпасами) – это "Рамштайн".

И на Мюнхенской конференции, продолжает он, кроме логичных заявлений с осуждением российской агрессии, ее вторжения в Украину (причем осуждением со стороны не всех стран, а, прежде всего, западных, уже заявивших, что будут поддерживать нас вплоть до изгнания российских захватчиков), ничего нового мы не услышим.

"Контуров нового миропорядка пока нет. Об этом можно говорить после перелома в войне, а раньше этого лета он не наступит. И до сих пор есть различные варианты развития событий, – акцентирует Максим Яли. – Сроки нашей победы предопределить пока сложно. Мы крайне зависим от внешней военной помощи. А, как часто бывало в мировой истории, определенные события могут кардинально менять внутриполитическую повестку того или иного государства, а значит и их позицию по тому или иному вопросу".

Эксперт также акцентирует, что сегодняшняя российская ракетная атака против Украины была точно приурочена к Мюнхенской международной конференции по безопасности. Цель РФ, по мнению политолога, продемонстрировать всему миру, что она способна наносить такие удары и причинять такой ущерб, на которые коллективный Запад и Украина пока не нашли ответа. Так, констатирует Максим Яли, Путин поднимает себе самооценку, а также – ставки в развязанной им войне. Войне не просто против Украины, но против существующего миропорядка, анонс чего он сделал еще в 2007-м на всё той же Мюнхенской конференции по безопасности.

Политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких рассуждает так:

"Безусловно, мероприятие тому, что собирается в Мюнхене, может способствовать приближению нашей победы. Но лишь опосредованно. На эту конференцию приезжает немало людей, которые причастны к процессу одобрения политических решений. От их отношения, от их понимания ситуации зависит много принципиальных решений. Но ожидать, что в Мюнхене примут какие-то решения, которые непосредственно повлияют на ход российско-украинской войны, не приходится".

При этом, отмечает эксперт, надо понимать, что участие Украины в этой конференции очень важно.

мы будем иметь полное понимание. И важно использовать, в том числе, мюнхенскую площадку для усиления наших позиций. Что под этим подразумевается – понятно. Речь о предоставлении Украине всех тех видов вооружения, которые нам крайне необходимы для изгнания российских захватчиков, для освобождения всех своих территорий". "Думаю, мы будем там осевой структурой, вокруг которой всё будет вращаться. И, конечно, нам следует максимально этим воспользоваться, – уверен Валентин Гладких. – Учитывая то, как тепло принимали президента Украины во время его недавнего европейского турне

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что впервые с начала войны в Киев приехал израильский чиновник. Эксперты объяснили на что от его визита может рассчитывать Украина.

Также "Комментарии" писали о том, почему Запад не желает пока отправлять самолеты в Украину.