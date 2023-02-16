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Россияне изменили тактику атак по Украине: в ВСУ рассказали ее особенности

Массированную атаку "шахедов" россияне заменили ударной волной ракет

сегодня, 10:47
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Автор:

Кравцев Сергей

Во время ночной атаки по Украине российские войска не стали использовать дроны-камикадзе, применив только ракеты. В Воздушных силах такое изменение в действиях страны-агрессора назвали новой тактикой и объяснили почему. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире 24 канала.

Россияне изменили тактику атак по Украине: в ВСУ рассказали ее особенности

Ракеты. Фото: из открытых источников

"Мы констатировали этот факт (Ред. – изменение тактики), потому что действительно враг обычно использовал "шахеды" для того, чтобы где-то там проверить нашу ПВО, выявить наши позиции, так чтобы скорректировать возможный ракетный удар на утро. На этот раз видим ночная атака и "шахедов" не было, сразу пошли ракеты, крылатые ракеты разных типов", — рассказал Юрий Игнат.


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Отметим, Россия ночью снова ударила по Украине ракетами и дронами. Всего российские захватчики выпустили 32 ракеты разного типа, из которых 16 удалось сбить силам ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Севастополе слышны взрывы: оккупанты заявляют о массовой "атаке беспилотников".

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, что 21 февраля в Москве российский диктатор путин обратится с посланием к Федеральному собранию. Явно не обойдет стороной войну в Украине, тем более, что обращение запланировано незадолго до годовщины вторжения, начавшегося 24 февраля. Чего ожидать от этого обращения, которое путин должен был сделать еще в декабре? Журналисты "Комментариев" с этим вопросом обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали — в Кремле переживают через передачу Украине танков и ракет: подробности ISW.




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